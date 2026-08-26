По данным организации, прошлый год стал рекордным по числу конфликтов со времен Второй мировой войны. Это спровоцировало и один из самых высоких уровней голода в новейшей истории: с катастрофической нехваткой еды столкнулись как минимум 266 млн человек.
Для нас это не просто формальность, а признание позиций в IT-сфере: наработки резидентов Парка высоких технологий получают выход на международный уровень и доступ к передовым научным проектам.
В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР и многих других.
Гутерриш: организщация оказалась под ударом по причине неуплаты взносов.
Лукашенко отметил, что очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать Организацию в укреплении международного мира и безопасности.
Минобороны РФ сообщило, что Киев в ночь на 19 ноября нанес удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По данным ведомства, пять из них были сбиты комплексами «Панцирь», еще одна повреждена. Жертв и разрушений нет.
О двойных стандартах, лицемерии Запада и истинной подложке зеленой повестки.
Антониу Гутерриш: «На предыдущем саммите все мы согласились отойти от ископаемых видов топлива и стремиться к преодолению изменения климата. Пришло время выполнить обещания».
Зеленский не дал разрешения на посещение Украины, обвинив Гутерреша в «оскорблении международного права».
Лукашенко: «Это символ мира – наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир».
Захарова прокомментировала реакцию Киева на приезд Гутерриша на саммит БРИКС.
МИД Украины обратил внимание на намерение Гутерриша приехать на саммит БРИКС в Казани.
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