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Новости по тегу #Антониу Гутерриш

Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире
26 августа 2026 11:28

Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире

Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ
20 июля 2026 07:47

Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
03 июля 2026 17:25

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Гуттериш сообщил, что ООН грозят серьёзные финансовые проблемы
31 января 2026 11:03

Гуттериш сообщил, что ООН грозят серьёзные финансовые проблемы

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси» – Лукашенко поздравил Гутерриша с 80-летием ООН
24 октября 2025 06:21

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси» – Лукашенко поздравил Гутерриша с 80-летием ООН

В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области
20 ноября 2024 13:37

В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области

Как прошли климатические переговоры в Баку – собрали главные итоги саммита ООН
17 ноября 2024 17:13

Как прошли климатические переговоры в Баку – собрали главные итоги саммита ООН

Генсек ООН в Баку призвал выполнить достигнутые на предыдущем климатическом саммите договорённости
12 ноября 2024 17:47

Генсек ООН в Баку призвал выполнить достигнутые на предыдущем климатическом саммите договорённости

AFP: Зеленский отказал генсеку ООН в поездке в Украину из-за Путина
25 октября 2024 13:29

AFP: Зеленский отказал генсеку ООН в поездке в Украину из-за Путина

«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов
24 октября 2024 14:09

«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов

Захарова назвала истеричной реакцию Украины на приезд Гутерриша на саммит БРИКС
23 октября 2024 12:25

Захарова назвала истеричной реакцию Украины на приезд Гутерриша на саммит БРИКС

В Киеве раскритиковали секретаря ООН за «неправильный выбор»
23 октября 2024 07:29

В Киеве раскритиковали секретаря ООН за «неправильный выбор»