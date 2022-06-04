«Тут не в хлебе дело». Президент Беларуси объяснил причины инфляции и голода

Евгений Пустовой, политический обозреватель: С нетерпением жду еще седьмой пакет. По-английски моя фамилия и имя звучит как Pustovoy Eugene. Я к вам не поеду точно. А если поеду, то без паспорта. И точно не на тракторе. Тема-то аграрная для вас болезненная. Отказались от пшеницы России, понадеялись на индийскую. А там – невиданная жара и засуха. Осталось опустошить украинские закрома. Тротил взамен хлеба. Вот истинное лицо доброго коллективного Запада.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они украинцев обдирают. Вы говорите, что это расплата за оружие и прочее. Тут не в хлебе дело. Но это не решение проблем. Проблема глубже. Пандемия и локдауны, и печатание, как следствие, денег – привели к тому, что пошла инфляция. А вот эти конфликты пшеницепоставляющих стран, которые экспортируют пшеницу: Украина и Россия – они усугубили ситуацию. Вот в чем проблема. И сейчас все ищут логистику: а где, а как? Гутерриш должен звонить, генсек ООН, как раз по этому вопросу. Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да даже не в Африке, детского питания нет в США, да что это за страна? За сутки можно было решить, но ее никто не решает. Везите через Беларусь.

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