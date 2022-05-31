«На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу». Лукашенко поручил вести контрпропаганду

Сегодня управлять сознанием людей, к сожалению, довольно просто. В руках манипуляторов самое эффективное оружие – ложь. И, понятное дело, ее прицел в основном направлен на политику. К чему приводит «фейковый выстрел», сегодня четко видно, глядя на Украину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой неинтересна. Интереснее фейк, шоу, потому что красиво поставлен. Реальность порой скучна, не такая яркая, как вранье и фейки. И в этом главная проблема. В итоге мы видим: даже примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. А любая война, прежде всего не горячая, гибридная война, – это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос – как? Об этом мы и будем разговаривать.

Самое главное – мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, это контрпропаганда. Да, не надо бояться этого слова – пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. И самое опасное, что все их действия, воздействие на Беларусь осуществляется с использованием психологических операций, методик воздействия на сознание людей. Это во-первых. Во-вторых, глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны. Задачи перед нами стоят непростые, но решаемые.