Народные приметы на июнь. По этим признакам можно узнать погоду на лето и будет ли год урожайным
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 6 июня – Симон Столпник. В это время цветет шиповник, рассказали в программе «Плюс-минус». Если идет дождь, зима будет снежной. Солнце светит ярко – к хорошему урожаю по осени. Птицы низко летают – к дождливому лету. Появилось много комаров – в июле будет засуха. Земляника, шиповник, калина в цвету – к урожаю сыроежек.
7 июня – Иванов день. Наши предки подметили, что если утром на траве много росы или день дождливый, то лето будет теплым и урожайным. Хорошую погоду также обещают белые облака. Квакают лягушки, а ужи выползают на берег реки – скоро будет дождь, да и все лето обещает быть мокрым. А если на рябине мало цветов, то осень будет холодной и затяжной.
8 июня православная церковь почитает память апостолов Карпа и Алфея, учеников святого Павла. Считалось, что если рыба плавает у поверхности воды, то ближайшие дни будут дождливыми. Утки часто ныряют и плещутся в реке – к осадкам.
9 июня – Федорин день. Если ясно, но появились дождевые черви, скоро будет гроза. Дым из трубы стелется по земле – к непогоде. Если первый летний туман появился 9 июня, можно ожидать хороший урожай грибов. Ночная роса, которая долго не испаряется, предвещает грозу.
10 июня чтят память святого Евтихия, а также святого Никиты Халкидонского. Если в небе долго видна радуга, то скоро будет ненастье, а если радуга быстро исчезла, будет ясно. Если 10 июня идет дождь, то осень можно ждать с минимальным количеством осадков. Погоду на ближайшее время можно определить и при помощи насекомых. Если на муравейнике много муравьев, а осы в этот день особенно активны, стоит ждать ясной и теплой погоды.
Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня.