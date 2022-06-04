Народные приметы на июнь. По этим признакам можно узнать погоду на лето и будет ли год урожайным

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 6 июня – Симон Столпник. В это время цветет шиповник, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если идет дождь, зима будет снежной. Солнце светит ярко – к хорошему урожаю по осени. Птицы низко летают – к дождливому лету. Появилось много комаров – в июле будет засуха. Земляника, шиповник, калина в цвету – к урожаю сыроежек.

7 июня – Иванов день. Наши предки подметили, что если утром на траве много росы или день дождливый, то лето будет теплым и урожайным. Хорошую погоду также обещают белые облака. Квакают лягушки, а ужи выползают на берег реки – скоро будет дождь, да и все лето обещает быть мокрым. А если на рябине мало цветов, то осень будет холодной и затяжной.