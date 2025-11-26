И если память о прошлом объединяет нас сегодня, то просвещение и духовное развитие формируют будущее. В Минске 2 декабря откроются XI Белорусские рождественские образовательные чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне чтений у православных верующих начнется рождественский пост, который продлится 40 дней. Считается, что это время очищает душу и обновляет внутренний мир человека.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Человек, который усваивает духовные принципы жизни, он, соответственно, идет по жизни и приносит радость, доброту, взаимопомощь другим людям. С таким человеком хорошо и приятно идти по жизни, общаться. Он несет такой свет веры Христовой, живой, которая вдохновляет, помогает преодолевать различные трудности.

Рождественские образовательные чтения посвящены духовно-нравственному просвещению и укреплению православных ценностей среди подрастающего поколения и в обществе в целом. Кроме того, чтения – это еще один повод на государственном уровне обсудить широкий спектр вопросов в сферах культуры, образования и информационного пространства.