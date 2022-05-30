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«Вы что думаете, народ будет молчать?» Лукашенко недоволен ценовой политикой на автомобили в Беларуси

30 мая 2022 16:16
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Эти непростые условия ни в коем случае не должны стать благодатной почвой для наживы. Глава государства приводит самый простой пример.

«Вы что думаете, народ будет молчать?» Лукашенко недоволен ценовой политикой на автомобили в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль Atlas в долларах? Кто-нибудь может ответить? Чего вы ко мне пришли, если вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России.

«Вы что думаете, народ будет молчать?» Лукашенко недоволен ценовой политикой на автомобили в Беларуси-4

Василий Герасимов, председатель КГК:
27-28, где-то так. В 25 не влазим.

«Вы что думаете, народ будет молчать?» Лукашенко недоволен ценовой политикой на автомобили в Беларуси-7

Александр Лукашенко:
Не влазите? Так вот, было 27, а сколько сейчас, вы уточните и потом публично журналистам скажете. Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве об этом знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас расскажете: и логистика, и деньги не так, и это не так. Слушайте, ну не в два же раза.

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# Государственная политика # общество # Василий Герасимов # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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