Лукашенко: «Сейчас придумали какую-то обезьянью болезнь. Закончится обезьянья, придумают что-то новое»

Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пустовой: «Скоро немцы в рейхстаг будут ходить не только на экскурсию, а чтобы погреться». Читать здесь. Евгений Пустовой:

И Президент – последний из Могикан. Вот вечно позитивный Макрон пошел на выборы, его вроде как выбрали, а он такими полномочиями тяготеет. Готов отдать Францию под управление Всемирной организации здравоохранения. Мол, ковид и оспа – уже стерли национальные границы. Хорошо, что не до конца границы разума. А то тряпичными масками и ничего неделанием, в смысле карантином, воевали с мировой пандемией. У нас медицина не про политику, у нас медицина про здоровье.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните: пандемия, пандемия, локдауны, остановить жизнь и не дышать. Мы жизнь не остановили, мы дышали, даже вопреки тому, что вы хотели. Будем откровенны, вы ж меня не поддерживали на первых этапах пандемии. И где сегодня эта пандемия? Правда, сейчас придумали какую-то обезьянью болезнь. Закончится обезьянья, придумают что-то новое. Вы имейте в виду, это огромная борьба за огромные деньги, за ресурсы. И не только: за умы людей. Помните, я вам говорил, к чему приведет пандемия – вы увидите. Дай бог, чтоб не к горячей войне. Пока у нас не полыхает, слава богу, мы все сделаем, чтобы этого не было. А смотрите, что творится в мире. И не только войны, а посмотрите в экономике: цены растут. И все кричат: Россия виновата, в Украине война. Да не в этом дело. Вы вспомните: когда началась пандемия, год же никто не работал. Особенно ведущие страны объявили локдаун, не работали. А правительства хотели быть хорошими в это время перед своими людьми. И что делали? Печатали деньги. Я тогда еще предупреждал: доллары и евро напечатают, может еще какие-то. И россияне там тратили большие деньги, печатали. И это вылилось сегодня в бешеную инфляцию, то есть рост цен беспрецедентный. Даже там, где это пытаются скрыть, все не скроешь.