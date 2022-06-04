Лукашенко: «Сейчас придумали какую-то обезьянью болезнь. Закончится обезьянья, придумают что-то новое»
Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: «Скоро немцы в рейхстаг будут ходить не только на экскурсию, а чтобы погреться». Читать здесь.
Евгений Пустовой:
И Президент – последний из Могикан. Вот вечно позитивный Макрон пошел на выборы, его вроде как выбрали, а он такими полномочиями тяготеет. Готов отдать Францию под управление Всемирной организации здравоохранения. Мол, ковид и оспа – уже стерли национальные границы. Хорошо, что не до конца границы разума. А то тряпичными масками и ничего неделанием, в смысле карантином, воевали с мировой пандемией. У нас медицина не про политику, у нас медицина про здоровье.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните: пандемия, пандемия, локдауны, остановить жизнь и не дышать. Мы жизнь не остановили, мы дышали, даже вопреки тому, что вы хотели. Будем откровенны, вы ж меня не поддерживали на первых этапах пандемии. И где сегодня эта пандемия? Правда, сейчас придумали какую-то обезьянью болезнь. Закончится обезьянья, придумают что-то новое. Вы имейте в виду, это огромная борьба за огромные деньги, за ресурсы. И не только: за умы людей. Помните, я вам говорил, к чему приведет пандемия – вы увидите. Дай бог, чтоб не к горячей войне. Пока у нас не полыхает, слава богу, мы все сделаем, чтобы этого не было.
А смотрите, что творится в мире. И не только войны, а посмотрите в экономике: цены растут. И все кричат: Россия виновата, в Украине война. Да не в этом дело. Вы вспомните: когда началась пандемия, год же никто не работал. Особенно ведущие страны объявили локдаун, не работали. А правительства хотели быть хорошими в это время перед своими людьми. И что делали? Печатали деньги. Я тогда еще предупреждал: доллары и евро напечатают, может еще какие-то. И россияне там тратили большие деньги, печатали. И это вылилось сегодня в бешеную инфляцию, то есть рост цен беспрецедентный. Даже там, где это пытаются скрыть, все не скроешь.
Кто бы мог подумать, что такой богатый Запад поедет в Беларусь, которая находится под санкциями, чтобы купить соль или крупу. Ну слава богу, пусть едут, покупают. Нам не жалко, было бы что продавать. Это наши доходы, это наши деньги. Поэтому то, что мы, сжав зубы, эти два года после выборов терпели, то, что мы старались устроить свою жизнь так, как мы хотим ее устроить – это оборачивается сегодня терпимой жизнью. Я не скажу, что все прекрасно, все хорошо. Но терпимо. Дай бог, чтобы и дальше так было. Главное, чтобы нам не перевернуть, не дестабилизировать страну – это главное. А все остальное: и поликлиники, и больницы, и стадионы, и прочее мы построим.
Президент: «Куда ни кинь – везде клин, и каждый хочет заработать на здоровье людей». Подробнее.