Лидский Арбат и тематические арт-скамейки – как преобразился город в Год благоустройства?
Стартом пятилетки качества в Беларуси стал Год благоустройства. Внимание уделяется не только крупным городам, но и небольшим агрогородкам. То, что нас окружает, напрямую влияет на качество жизни. Ровная дорога, ухоженный двор, яркие цветочные композиции по пути на работу – это не просто детали, это комфорт и уют для людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немаловажный момент – визуальное впечатление. Красивые, аккуратные населенные пункты становятся визитной карточкой страны. Туристы отмечают это, а сами жители гордятся своим городом или деревней.
А как выглядит практическая реализация этих идей в регионах? Галина Буро посмотрела, каким путем пошла Лида в 2025 году и какие перемены уже заметны в городе.
Еще недавно здесь была асфальтированная дорога, по которой ездили автомобили. Теперь плитка, скамейки, малые архитектурные формы и только пешеходное назначение бульвара князя Гедымина. Улица у самого подножия Лидского замка давно претендовала на транспортный запрет – все же это туристическая зона.
Елена Королевич, жительница Лиды:
Раньше туристам для того, чтобы сфотографировать замок, нужно было переходить через дорогу. И честно, мы неоднократно наблюдали серьезные и опасные аварийные ситуации.
И вот в Год благоустройства у замка появился, так называемый, лидский Арбат. Антураж под старину – вензеля на скамейках в гармонии с плафонами на фонарях. Их изготовили по спецзаказу на гомельском заводе. Бульвар по выходным и праздникам уже с лета стал площадкой для культурных мероприятий.
Только за 9 месяцев 2025 года Лиду посетили более 156 тысяч туристов – это больше, чем население всего района. А значит, для гостей необходима инфраструктура. У замка благоустроили набережную и проложили велопешеходную дорожку. Ее длина – больше километра. Строителям пришлось серьезно поработать с грунтом в районе реки Лидейка.
Александр Синевич, директор Лидского городского жилищно-коммунального хозяйства:
Здесь очень болотистое место и очень много торфа. Мы понимали, что этот торф надо весь изъять, так как по мере эксплуатации, если бы мы его весь не исключили отсюда, то эти дорожки могли дать просадку. Поэтому необходимо. Скажу так, что в некоторых местах доходило в районе до 3-3,5 метров. Приходилось копать, все это изымать и привозить сюда новый материал. В районе 40 тысяч кубических метров мы отсюда изъяли и заменили материалом, который соответствовал и плюс его уплотнили. То есть, вы представляете, какой это большой был объем работы.
Подробности в видео.