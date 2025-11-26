Лидский Арбат и тематические арт-скамейки – как преобразился город в Год благоустройства?

Стартом пятилетки качества в Беларуси стал Год благоустройства. Внимание уделяется не только крупным городам, но и небольшим агрогородкам. То, что нас окружает, напрямую влияет на качество жизни. Ровная дорога, ухоженный двор, яркие цветочные композиции по пути на работу – это не просто детали, это комфорт и уют для людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немаловажный момент – визуальное впечатление. Красивые, аккуратные населенные пункты становятся визитной карточкой страны. Туристы отмечают это, а сами жители гордятся своим городом или деревней. А как выглядит практическая реализация этих идей в регионах? Галина Буро посмотрела, каким путем пошла Лида в 2025 году и какие перемены уже заметны в городе.

Еще недавно здесь была асфальтированная дорога, по которой ездили автомобили. Теперь плитка, скамейки, малые архитектурные формы и только пешеходное назначение бульвара князя Гедымина. Улица у самого подножия Лидского замка давно претендовала на транспортный запрет – все же это туристическая зона.

Елена Королевич, жительница Лиды:

Раньше туристам для того, чтобы сфотографировать замок, нужно было переходить через дорогу. И честно, мы неоднократно наблюдали серьезные и опасные аварийные ситуации. И вот в Год благоустройства у замка появился, так называемый, лидский Арбат. Антураж под старину – вензеля на скамейках в гармонии с плафонами на фонарях. Их изготовили по спецзаказу на гомельском заводе. Бульвар по выходным и праздникам уже с лета стал площадкой для культурных мероприятий. Только за 9 месяцев 2025 года Лиду посетили более 156 тысяч туристов – это больше, чем население всего района. А значит, для гостей необходима инфраструктура. У замка благоустроили набережную и проложили велопешеходную дорожку. Ее длина – больше километра. Строителям пришлось серьезно поработать с грунтом в районе реки Лидейка.