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«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания

04 июня 2022 11:32
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Новости Беларуси. Продовольственный дефицит в странах Запада во многом следствие той политики, которую проводят эти государства и Соединенные Штаты Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом 3 июня, общаясь с журналистами, говорил Александр Лукашенко. Президента спрашивали об оценке очередного санкционного пакета, введенного против нашей страны.  

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Хотя, похоже, больше белорусов последствия ощущают жители стран – создательниц искусственных барьеров. И дальше – больше. Вместо того, чтобы воссоздавать связи, разорванные сначала из-за пандемии, а после из-за желания Запада «воспитать» Беларусь и Россию, наши партнеры вводят эмбарго, которые в конечном счете бумерангом возвращаются к тем, кто их запустил.  

«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания-1

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В благополучных Соединенных Штатах столкнулись с нехваткой детского питания. Глава государства отметил, что даже несмотря на напряженные отношения между нашими странами мы готовы помочь.  

​«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Что Президент ответил на предложение журналиста, читайте здесь.  

«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка. Можете донести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, у нас хорошие мясные продукты для детишек. И консервы, и молочные смеси, и прочее. Мы можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки.  

«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания-7

Андрей Сыч, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:  
Это в качестве гуманитарной помощи?  

Александр Лукашенко:  
И гуманитарной. Ну, я думаю, они не бедные, и купить могут.  

В ООН основной из причин практически неизбежного мирового голода называют невозможность поставок на рынки сельхозпродукции из Украины и России. Отчасти речь идет о поставках зерна из нашей южной соседки. Эту тему накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по телефону обсуждал с Александром Лукашенко (подробнее здесь).  

Глава нашего государства обозначил позицию Беларуси на сей счет: мы готовы к поставкам украинского зерна через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, мы готовы помочь с перевалкой белорусским железнодорожным транспортом. Но при условии, что эти порты должны быть открыты и для белорусских товаров. В ответ Антониу Гутерриш попросил паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран.  

# Беларусь-США # общество # Александр Лукашенко # Юлия Алексеюк # Антониу Гутерриш # Андрей Сыч # Фотофакт

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