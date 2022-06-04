«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания

Новости Беларуси. Продовольственный дефицит в странах Запада во многом следствие той политики, которую проводят эти государства и Соединенные Штаты Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 3 июня, общаясь с журналистами, говорил Александр Лукашенко. Президента спрашивали об оценке очередного санкционного пакета, введенного против нашей страны.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Хотя, похоже, больше белорусов последствия ощущают жители стран – создательниц искусственных барьеров. И дальше – больше. Вместо того, чтобы воссоздавать связи, разорванные сначала из-за пандемии, а после из-за желания Запада «воспитать» Беларусь и Россию, наши партнеры вводят эмбарго, которые в конечном счете бумерангом возвращаются к тем, кто их запустил.