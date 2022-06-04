«Хоть завтра начнём поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания
Новости Беларуси. Продовольственный дефицит в странах Запада во многом следствие той политики, которую проводят эти государства и Соединенные Штаты Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 3 июня, общаясь с журналистами, говорил Александр Лукашенко. Президента спрашивали об оценке очередного санкционного пакета, введенного против нашей страны.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Хотя, похоже, больше белорусов последствия ощущают жители стран – создательниц искусственных барьеров. И дальше – больше. Вместо того, чтобы воссоздавать связи, разорванные сначала из-за пандемии, а после из-за желания Запада «воспитать» Беларусь и Россию, наши партнеры вводят эмбарго, которые в конечном счете бумерангом возвращаются к тем, кто их запустил.
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В благополучных Соединенных Штатах столкнулись с нехваткой детского питания. Глава государства отметил, что даже несмотря на напряженные отношения между нашими странами мы готовы помочь.
«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Что Президент ответил на предложение журналиста, читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка. Можете донести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, у нас хорошие мясные продукты для детишек. И консервы, и молочные смеси, и прочее. Мы можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки.
Андрей Сыч, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Это в качестве гуманитарной помощи?
Александр Лукашенко:
И гуманитарной. Ну, я думаю, они не бедные, и купить могут.
В ООН основной из причин практически неизбежного мирового голода называют невозможность поставок на рынки сельхозпродукции из Украины и России. Отчасти речь идет о поставках зерна из нашей южной соседки. Эту тему накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по телефону обсуждал с Александром Лукашенко (подробнее здесь).
Глава нашего государства обозначил позицию Беларуси на сей счет: мы готовы к поставкам украинского зерна через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, мы готовы помочь с перевалкой белорусским железнодорожным транспортом. Но при условии, что эти порты должны быть открыты и для белорусских товаров. В ответ Антониу Гутерриш попросил паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран.