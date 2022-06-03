«Нам же надо было тела забрать». Лукашенко об операции по освобождению белорусов в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, я что-то могу, а что-то не могу. Я концептуально вам могу сказать: да, поручение такое было нашим спецслужбам. Но имейте в виду: мы же никогда острых таких операций не готовили и никакие операции за пределами нашей страны подобные не проводили. Было несколько вариантов. И один из вариантов был очень острый, когда надо было проводить военную операцию. Мы определили, где они находятся. Молодцы ребята. И наши айтишники или как их тут называть, они определили всех. Я говорю: сколько? 75, по-моему, назвали. Но двоих они, сволочи, убили. Нам же надо было тела забрать. Мы не могли бросить тела. Родственникам отдать. Когда встал вопрос, что мы их заберем, они из тел повырезали органы прострелянные, чтобы мы не докопались, почему погибли. Но у нас специалисты хорошие, слава богу. Они прямо сказали: да, эти люди были убиты, их пытали и так далее. И стреляли, и прочее. Но мы забрали эти два тела этих ребят. Параллельно с этой операцией, которую вы в общем увидели, она обошлась без стрельбы, и нам не пришлось забрасывать туда наших ребят, потому что это было сопряжено с риском.

Но если бы не получился этот вариант, конечно, если Президент говорит, что мы сделаем, надо делать, чего бы ни стоило. Конечно, наши ребята пошли бы их освобождать. А что? Американцы так работают. Если где-то один человек – все, они уничтожают виновных. У них есть такая возможность. Есть и у нас, но, я думаю, нам не надо пока к этому прибегать. И силой забирают своих или военнослужащих, или же гражданских людей. То есть есть у кого учиться.

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