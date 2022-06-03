«Нам же надо было тела забрать». Лукашенко об операции по освобождению белорусов в Украине

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
Вполне естественно, что родители переживают за детей, сколько бы им лет ни было. И в нынешней ситуации поводов для тревог становится больше. Страшно представить, что пережили родные 70 белорусов, которые с началом военных действий на территории Украины оказались в заложниках, но были спасены волевым решением Президента страны, усилиями и умениями наших спецслужб.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Наши коллеги сделали фильм «Дороги домой». И все же там далеко не все подробности, которые хотелось бы знать. Может, вы можете нам что-то рассказать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, я что-то могу, а что-то не могу. Я концептуально вам могу сказать: да, поручение такое было нашим спецслужбам. Но имейте в виду: мы же никогда острых таких операций не готовили и никакие операции за пределами нашей страны подобные не проводили. Было несколько вариантов. И один из вариантов был очень острый, когда надо было проводить военную операцию. Мы определили, где они находятся. Молодцы ребята. И наши айтишники или как их тут называть, они определили всех. Я говорю: сколько? 75, по-моему, назвали. Но двоих они, сволочи, убили. Нам же надо было тела забрать. Мы не могли бросить тела. Родственникам отдать. Когда встал вопрос, что мы их заберем, они из тел повырезали органы прострелянные, чтобы мы не докопались, почему погибли. Но у нас специалисты хорошие, слава богу. Они прямо сказали: да, эти люди были убиты, их пытали и так далее. И стреляли, и прочее. Но мы забрали эти два тела этих ребят. Параллельно с этой операцией, которую вы в общем увидели, она обошлась без стрельбы, и нам не пришлось забрасывать туда наших ребят, потому что это было сопряжено с риском.
Но если бы не получился этот вариант, конечно, если Президент говорит, что мы сделаем, надо делать, чего бы ни стоило. Конечно, наши ребята пошли бы их освобождать. А что? Американцы так работают. Если где-то один человек – все, они уничтожают виновных. У них есть такая возможность. Есть и у нас, но, я думаю, нам не надо пока к этому прибегать. И силой забирают своих или военнослужащих, или же гражданских людей. То есть есть у кого учиться.
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