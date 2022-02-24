Пустовой: «Россия условия выдвинула. У Зеленского 12 часов на раздумье. Но больше никто цветы дарить не будет»

Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого.
Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого.
24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.
«Политика без галстуков и купюр». Подробнее – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Низкий. Нижайший поклон. Власти и силовикам. Президенту с автоматом, мэру Бреста с микрофоном. Сержанту из Пинска со сломанной ногой, всему ОМОНу Беларуси, Николаю Карпенкову с дубинкой, Юрию Караеву с его решительностью. Генералам и рядовым – всем, кто в форме. И тем, кто без формы, но в погонах. Это вы все не дали превратить нашу Беларусь в Украину. Ну что, обитатели змагарских коворкингов, ну что, неверагодныя адепты еўрапейскага шляху? И сейчас хотите как в Украине? Тогда вы или предатели, или неумные. Настолько, что права голоса можно лишать. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой.
Доигрался Зеленский в президента. Наверное, даже операторы из его офиса сбежали. Вынужден селфиться со своими ежечасовыми посланиями. Но жжет не только он. СБУ жжет свои архивы. А здание Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве горит. Привет всем, кто надменно высмеивал высокоточное оружие России. И на всем этом фоне вильнюсская «филялягиня» в очередной раз объявила себя нацыянальным лідэрам. Весна обостряет у некоторых чувство реальности.
А теперь вы, в белых браслетах, только представьте, если ваша Света и ее хунта стала бы президентом. Хотя бы на сутки. Она даже на европейских раутах и фуршетах, называя английские слова, спрашивает, как это по-русски. Как это, по-русски, понял весь мир сегодня. Наверное, доходит сейчас и до тех, кто хотел не перемен, но пераменаў. Выходки продажной марионетки, от вступления в НАТО до строительства сцяны с Россией, Путин бы восемь лет не стал терпеть. Не Донбасс. Беларусь не Донбасс. Не забываем, от Бреста до Москвы – прямой и самый короткий путь. В итоге наша Беларусь превратилась бы в сплошной военный конфликт. А что выбираете вы – избитых радикалов или горящие города? Судьбу буферной колонии в националистическом экстазе или союз с одной из сильнейших армий мира и огромный рынок для отечественного экспорта?
Лукашенко: представьте себе, что завтра нет России, потерпела поражение. Нас не будет назавтра мгновенно. Подробности тут.
Евгений Пустовой:
Мы, конечно, тоже, как и все белорусы, на работе обсуждаем события в Украине. И моя коллега задала резонный вопрос: а где украинская система ПВО? Уничтожена? Еще утром. Это позорище? Нет – это демократия. Так красиво звучит и так страшно выглядит. На белорусском языке есть хорошая песня – «Слухай Бацьку». Предупреждал же наш Президент – сделали вид, что забыли русский язык взаимопонимания. И в Киеве его не услышали.
Александр Лукашенко: «Ну не может президент быть настолько продажным. Неопытность». Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Помните, есть такая метафизическая фраза – можем повторить. Потомки солдат Победы повторили Киевскую наступательную операцию. Правда, сейчас названо более четко и ориентировано против националистов Украины. Путин всегда привык четко действовать. Нет, не против украинского народа. Против хунты. Агрессивного, радикального националистического меньшинства. Под окнами минчан такие ходили осенью 2020 года. Костяк, конечно, остался, а сочувствующие что у нас, что в Украине переобуваются со скоростью обновления новостей в Telegram-каналах.
Я бывший член Нацкорпуса. И все наши побратимы давно посдавали оружие. Потому что они понимают, что нет шансов. Всего за два часа. Восемь лет готовились, и за два часа [...]. Как так?
Евгений Пустовой:
Когда история ничему не учит, она повторяется. Из Киева Святополк Окаянный бежал в Польшу. Но по дороге умер. Куда бежать Зеленскому? В Польше вряд ли простят его заигрывание с бандеровцами. Там особые счеты. В современном прочтении это звучит так. Генсек НАТО заявил: Украине помогать не будут. Наверное, все, что хотелось бы защищать, уже вывезено. Ну разве сейчас война идей? Сейчас война капиталов.
Одно дело – отказываться от нашей электроэнергии, иное – от Минских соглашений. И совсем уже швах – от последнего шанса на мир. Россия условия выдвинула. У Зеленского 12 часов на раздумье. Но больше никто цветы дарить не будет. Только безоговорочное выполнение условий.
Мы, белорусы, мирные люди. И никто слова гимна не менял. Белорусская армия на территории Украины не воюет. Там не все российские подразделения успевают в полную силу разворачиваться. Украинские срочники и даже офицеры уходят от прямых боестолкновений. И команду российского Верховного главнокомандующего выполняют лучше, чем Зеленского. Команду расходиться по домам. Что пограничники, что в среде регулярных войск. Мы там не воюем, зато воюют против нас – фейками. Да, тыл, спину братьев-россиян мы держим. Но главная задача – держать свои западные рубежи.
Итак, на южных границах – пять батальонно-тактических групп. На западных – вся сила белорусского оружия. Второй эшелон – боеспособная российская группировка. Совсем рядом, под Смоленском.
Президент: у нас поддержка есть из Калининграда, там же мощная российская группировка. Мы с Путиным договорились. Подробности тут.
Евгений Пустовой:
Автоматы начищены, танки заправлены. Для всего остального населения Беларуси как на мерче Первого – никакой чрезвычайщины. Референдум, хоккей, посевная.
Лукашенко: «Мы должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это Конституция». Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Ныли – перемен. Пожалуйста. Иди и голосуй. Подтрунивали – абы не было войны. Что, уже не так смешно? Ведь правда же? А еще уныло критиковали – снова эта посевная. Чтобы понять, и дня хватило. Да, лучше же перепахивать поля тракторами, чем траками танков.
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