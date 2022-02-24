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Лукашенко: «Мы должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это Конституция»

24 февраля 2022 18:06
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Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого. 24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.

Лукашенко: «Мы должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это Конституция»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Автоматы начищены, танки заправлены. Для всего остального населения Беларуси, как на мерче Первого – никакой чрезвычайщины. Референдум, хоккей, посевная.

Лукашенко: «Мы должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это Конституция»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начнем еще шататься и не пойдем на референдум это позорище будет для нас, белорусов. Это позор. Мы, наоборот, должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это Конституция. Мне как Президенту нормальная была бы эта Конституция. Вот это первый шаг к «пераменам» или к переменам, это первый шаг. Мы все это пропишем. И дальше потихоньку, потихоньку, в течение года-двух отстроим. Это будет совершенно иная политическая, как у нас говорят журналисты, мозаика, карта Беларуси. Совершенно иная.

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# Конституция # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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