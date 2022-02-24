Александр Лукашенко: «Ну не может президент быть настолько продажным. Неопытность»
Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого. 24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы, конечно, тоже, как и все белорусы, на работе обсуждаем события в Украине. И моя коллега задала резонный вопрос: а где украинская система ПВО? Уничтожена? Еще утром. Это позорище? Нет – это демократия. Так красиво звучит и так страшно выглядит. На белорусском языке есть хорошая песня – «Слухай Бацьку». Предупреждал же наш Президент – сделали вид, что забыли русский язык взаимопонимания. И в Киеве его не услышали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Или не слышали, или не хотели – результат один. Сказать, что они уже совсем продажные – я не могу в это поверить. Ну не может президент быть настолько продажным. Неопытность, отсутствие этого анализа, люди живут в какой-то скорлупе. И надежда, что кто-то придет, поможет. Вы видели изначально мою позицию. И здесь вот они ходили толпами, и как-то удалось чаем, кофе напоить и салом накормить, грубо говоря. Я же не вмешивался в эти процессы. И потом. И на торжественном собрании уже последний клич был. Ну и сегодня посмотрим. Если они уже сегодня не отреагируют, тогда им нужна война.
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