Постпреды СНГ рассмотрят в Минске проекты повесток предстоящих заседаний

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится сегодня, 29 июля, в Минске. На встрече в исполнительном комитете СНГ эксперты рассмотрят проекты повесток дня ряда важных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очередные заседания нескольких советов – министров иностранных дел, глав правительств и глав государств СНГ, которые пройдут осенью в Душанбе и Минске. Кроме этого, сегодня постоянный полномочный представитель Таджикистана проинформирует коллег о ходе выполнения в первом полугодии концепции председательства Душанбе в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и плана мероприятий по реализации документа. Постпреды также обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности СНГ.