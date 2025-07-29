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ЕС не сможет инвестировать обещанные Трампу 600 млрд долларов в экономику США

29 июля 2025 06:27
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Европейский союз не сможет выполнить данное американскому лидеру Дональду Трампу обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США ради снижения торговых пошлин с 30 до 15 %. Об этом сообщает издание Politico, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС не сможет инвестировать обещанные Трампу 600 млрд долларов в экономику США-2

Напомним, договоренность достигнута на переговорах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии. Так, СМИ уверены, что Брюссель не имеет реальной власти над частными компаниями, от которых ожидаются эти инвестиции. Все зависит исключительно от доброй воли бизнеса. Сумма в 600 миллиардов хоть и была согласована с предпринимателями, вызывает серьезные сомнения у политиков и экспертов. Слишком многое поставлено на частный капитал, а гарантировать его приток в таких масштабах просто невозможно.

# Международная политика # США # Европейский союз

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