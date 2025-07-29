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БГСХА и ВГАВМ объявили о дополнительном приёме документов на бюджетную форму

29 июля 2025 06:26
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После основного зачисления отдельные вузы объявили о дополнительном приеме документов на бюджетную форму обучения. У абитуриентов есть возможность получить высокооплачиваемую и востребованную на рынке труда профессию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГСХА и ВГАВМ объявили о дополнительном приёме документов на бюджетную форму-2

Времени не так много – документы надо успеть подать сегодня, 29 июля. Так, в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и в Витебской академии ветеринарной медицины продолжают принимать документы на специальность «Производство продукции животного происхождения». Также в Витебске ждут абитуриентов, желающих обучаться по специальности «Ветеринарная медицина». Напомним, продолжается прием на платное обучение по 1 августа (в сельскохозяйственных вузах по 2 августа). План приема абитуриентов-платников составляет 16 400 мест.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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