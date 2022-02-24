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«Больно за тех людей, которые не понимают». Что ещё говорят жители Сенно в дни досрочного голосования?

24 февраля 2022 18:09
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Новости Беларуси. В регионах идут на участки семьями и показывают пример молодежи. На четвертом участке в Сенно ежедневно в досрочном голосовании участвуют более 10 % от общего числа тех, кто в списках, сообщили в программе Новости «24 часа». Всего же – почти полторы тысячи человек.  

«Больно за тех людей, которые не понимают». Что ещё говорят жители Сенно в дни досрочного голосования?-1

К участку, который находится в детской школе искусств, помимо районного центра относятся и несколько близлежащих деревень. Заранее сделать выбор приходят в основном горожане. Сельские жители, как правило, активны в основной день.  

«Больно за тех людей, которые не понимают». Что ещё говорят жители Сенно в дни досрочного голосования?-4

Валерий Коваль, житель Сенно:  
Я пришел на участок не один, я пришел на участок с родителями. Это наша семейная традиция. Я по образованию историк, рад, что закреплена историческая память белорусского народа, понятие патриотизма. Тем самым мы сохраним наши традиционные ценности.  

«Больно за тех людей, которые не понимают». Что ещё говорят жители Сенно в дни досрочного голосования?-7

Валентина Каржицкая, жительница Сенно:  
Этим я хочу показать пример молодежи – раньше прийти. Мне просто больно за тех людей, которые не понимают, что наша страна, наше государство хотят быть мирной страной, процветающей, развивающейся. И каждый гражданин должен подумать, я так считаю, в первую очередь о своей семье.  

Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. В основной день референдума участковые комиссии выедут к тем, кто изъявил желание проголосовать на дому.  

# Референдум # общество # Валерий Коваль # Валентина Каржицкая # Фотофакт

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