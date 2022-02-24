Лукашенко: представьте себе, что завтра нет России, потерпела поражение. Нас не будет назавтра мгновенно

Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого. 24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представьте себе, что завтра нет России – потерпела поражение, крах и прочее. В этом океане утонула. В эту воронку, в водоворот кого затянет первым? Нас не будет назавтра мгновенно. Ни «балкона», ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас. И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по Союзному государству – наша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс западные части, под Москвой – российская – их не будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах.

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