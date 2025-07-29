Прямой эфир

США могут сократить численность своих войск в Европе на 30%

29 июля 2025 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Вашингтон планирует масштабную перегруппировку своих вооруженных сил по всему миру. И, похоже, Европа не станет исключением. По информации одного из представителей НАТО, Штаты могут сократить численность своих войск в странах ЕС на 30 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США могут сократить численность своих войск в Европе на 30%-2

Окончательное решение будет принято после публикации доклада Пентагона о глобальной расстановке сил, который ожидается в сентябре. Цель – перераспределить американские войска в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами. В частности, США обеспокоены растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и стремятся сократить зарубежные расходы. Так, одним из результатов перегруппировки может стать вывод около 20 тысяч американских военнослужащих, отправленных в Европу после начала конфликта в Украине.

# США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
К концу 2027-го ущерб мировой экономике от торговой войны Трампа достигнет 2 трлн долларов
28 июля 2025 20:04

К концу 2027-го ущерб мировой экономике от торговой войны Трампа достигнет 2 трлн долларов

Опрос: 48% поляков негативно оценивают 10 лет президентства Дуды
28 июля 2025 20:03

Опрос: 48% поляков негативно оценивают 10 лет президентства Дуды

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело
28 июля 2025 17:27

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело