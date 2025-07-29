США могут сократить численность своих войск в Европе на 30%

Вашингтон планирует масштабную перегруппировку своих вооруженных сил по всему миру. И, похоже, Европа не станет исключением. По информации одного из представителей НАТО, Штаты могут сократить численность своих войск в странах ЕС на 30 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательное решение будет принято после публикации доклада Пентагона о глобальной расстановке сил, который ожидается в сентябре. Цель – перераспределить американские войска в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами. В частности, США обеспокоены растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и стремятся сократить зарубежные расходы. Так, одним из результатов перегруппировки может стать вывод около 20 тысяч американских военнослужащих, отправленных в Европу после начала конфликта в Украине.