Муковозчик: «Есть украинцы и есть хохлы. Такое бывает у любого народа»

Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело».

Андрей Муковозчик:

Знаете, есть украинцы и есть хохлы. Такое бывает у любого народа, но сегодня речь о соседях. Хохлы – хитрые, лживые, жадные, неверные. Все хорошие качества украинцев вывернуты у них наизнанку. И это не возбуждение какой-то вражды или розни, это констатация факта: люди бывают разные. Даже внутри одного народа. В ночь на 22 февраля слуга (уж точно не народа) Владимир Зеленский сказал: «Ми нічого і нікому не повинні». Вот так всю дорогу и считают хохлы. А ведь нормальные люди, народы, государства всегда кому-то что-то должны. Как дети должны родителям. А родители – детям, а сестры – братьям, и мужчины – женщинам, мир так устроен. Деду краснознаменному, в конце концов, должен внук, крови его пролитой должен, памяти его. Но не в случае хохлов, как демонстрируют, да напоказ! Внуки-слуги. Украинцы повинны. Повинны в том, что дали сесть себе на шею хохлам. В том, что поддались на уговоры: давай схитрим, давай обжулим, давай попилим, давай растащим, всем же лучше будет. Вот и растащили страну. Хохлы растащили. А украинцы теперь не знают, как их, ярмо, с шеи и сбросить.

Андрей Муковозчик:

Отличительная черта хохла: скачки без лошади, в шароварах, майданы, ненависть к москалям, готовность гнуть спину на польского пана и перед ним. А уж европейцев с американцами считать полубогами – и плевать им всем на спины при случае. Украинцы не такие. Но их уже и не слышно и не видно, потому что одних теперь и не увидеть больше, а другие сами увидели, что хохлом жить легче. Помирать, правда, будет стыдно – зато жить гораздо проще. «Великий народ великой страны!» – подобострастен слуга. – «Украинцы – умная и мудрая нация». Украинцы – да. А хохлы – лживые жулики и предатели. Один хохол подписывал с Россией соглашение о списании своей части долгов бывшего СССР взамен на часть собственности СССР за границей. И подмигивал искоса украинцам: гля, хлопцы, как я их сейчас кину. И кинул: долгов не стало, а имущество не отдал. Украинцы смолчали. Другой хохол бесперечь таскал чужой газ из доставшейся (общей когда-то) трубы. Ну, не из нашей ведь, думали украинцы, пусть себе таскает. Третий, а будет еще и пятый, и седьмой, и десятый – хохлов много, не все еще нажрались, не всю Украину еще раздербанили. Вон, чернозема сколько. А воды в Днепре? Очередной хохол развязал гражданскую войну, получил по щам, обделался и созвал всех подписывать соглашения, лишь бы хоть как остановить катастрофу. В Минске и подписал. Но выполнять сразу не собирался ничего. Ни пункта, ни строчки. Разве что из мелкого внизу страницы.

Андрей Муковозчик:

Украинцы, может, и хотели тогда чего сказать, но было поздно. Хохлы уже начинали бить, стрелять и жечь, если что было не по их. Фактически настоящими украинцами остались люди на Донбассе, ведь крымчане таковыми и назывались-то номинально. А остальные… Как же, наверное, тяжко жить украинцам под хохлами, понимая, что история больше не даст ни проблеска шанса что-то изменить. Каждый день понемногу, но неизбежно самому превращаясь в хохла. Как же это, наверное, мучительно. Повторю, это не разжигание вражды. У белорусов есть протестуны и беглые – синоним хохлов, те же самые, только вид сбоку. Констатация факта, не более того. Потому я бы предложил разделиться. Пусть хохлы забирают себе часть Украины и там запорожат сами. Сами сидят по схронам, сами друг друга режут, сами себя кидают. Как сказал министр обороны хохлов, еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена? Вот пусть так и будет.