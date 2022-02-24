Президент: у нас поддержка есть из Калининграда, там же мощная российская группировка. Мы с Путиным договорились

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас сейчас очень важно, чтобы нас врасплох не застали самые наши злейшие враги, которые потирают руки. Вот мы сейчас с россиянами втянемся в эту войнушку в Украине и оголим свои фланги или тылы. Нет, мы это увидели, когда я выступал на торжественном – помните это замечание. Тогда у меня на столе уже лежали материалы по их замыслам. Ну? военные наши видят, что для реализации их замыслов нужно минимум полтора месяца. Чтобы собраться и начать против нас воевать – это полтора месяца. Второе. Американцы начнут воевать с нами? Они в это не полезут. Они будут там, в резерве, на втором каком-то плане. Поэтому мы это не просто разгадали – получив информацию, начали здесь работать. Но и там же у нас поддержка есть из Калининграда, там же мощная российская группировка. Мы с Путиным договорились при необходимости... Нам сейчас такой мощнейший сдерживающий фактор бы был – техника. «Искандеры» и С-400 «Триумф». Ну, мы и без них обойдемся. Ну неплохо бы было. Тогда бы они вряд ли полезли сюда. Хотя мы разберемся сами.

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