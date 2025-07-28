Арина Соболенко продолжает удерживать лидирующую позицию в мировом теннисном рейтинге

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой десятке никаких изменений не произошло. Арина Соболенко продолжает лидировать в планетарном топе. В ее активе почти 12,5 тысячи баллов и солидное преимущество перед ближайшей преследовательницей – американкой Кори Гауф. Замыкает тройку лучших – Ига Швентек из Польши. Что касается других соотечественниц, то у Виктории Азаренко минус две строчки и 95-е место, у Александры Саснович небольшой прогресс, она прибавила шесть пунктов и сейчас идет 119-й, Ирина Шиманович – 175-я. Кристина Дмитрук – 212-я. Алена Фалей – 326-я.

У мужчин на вершине итальянский теннисист Янник Синнер, следом расположился испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусов Эрик Арутюнян. Он находится только на 51 позиции.