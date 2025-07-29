В центре Нью-Йорка мужчина убил пятерых человек и застрелился

Вооруженный мужчина открыл огонь в 44-этажном небоскребе в центре Манхеттена в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько получили ранения. 27-летний нападающий идентифицирован как житель Лас-Вегаса. По информации источников, он ворвался в здание около 18:30 по местному времени с винтовкой в руках и стал стрелять по людям во время вечернего транспортного пика. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина спокойно прогуливался у входа в небоскреб, держа штурмовую винтовку, прежде чем начать бойню.