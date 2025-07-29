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В центре Нью-Йорка мужчина убил пятерых человек и застрелился

29 июля 2025 06:53
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Вооруженный мужчина открыл огонь в 44-этажном небоскребе в центре Манхеттена в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько получили ранения. 27-летний нападающий идентифицирован как житель Лас-Вегаса. По информации источников, он ворвался в здание около 18:30 по местному времени с винтовкой в руках и стал стрелять по людям во время вечернего транспортного пика. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина спокойно прогуливался у входа в небоскреб, держа штурмовую винтовку, прежде чем начать бойню. 

В центре Нью-Йорка мужчина убил пятерых человек и застрелился-2

Я только что видел большую суматоху, полицейских и крики людей. Я слышал, что Палестина упоминалась много раз. Я даже не знаю, связано ли это с инцидентом. Это повторяющаяся тема, которую я часто слышу. Я не знаю. Я думаю, что ситуация с безопасностью резко ухудшается. Я здесь с момента ковида – 5 или 6 лет. Это становится намного страшнее, намного напряженнее в негативном смысле. 

После атаки стрелок забаррикадировался на 33 этаже, где и был найден мертвым с огнестрельными ранением. 

# Стрельба в США # США

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