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Белорусский хоккеист Ковгореня продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге»

28 июля 2025 20:29
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Белорусский хоккеист Арсений Ковгореня продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игроком уральского клуба он стал в результате обмена. Нападающий национальной сборной пополнил ряды «сталеваров» в результате обмена из «Адмирала», куда в свою очередь он перешел менее двух месяцев назад.

В минувшем сезоне форвард стал чемпионом страны в составе столичной «Юности», за которую провел 25 матчей и набрал 19 очков. Также Арсений дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и сыграл 5 поединков за «зубров». В сезоне 2022/23 Ковгореня был признан лучшим молодым игроком Экстралиги.

# Хоккей

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