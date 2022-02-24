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Дапкюнас: мы категорически отвергаем инсинуации относительно вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события

24 февраля 2022 19:37
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Новости Беларуси. Состоялось выступление постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ на внеочередном Постсовете организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Андрея Дапкюнаса, Беларусь многократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран. Но к нам не прислушались.

Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием подобной безрассудной политики Запада. Дипломат подчеркнул, Беларуси не нужна война. Поэтому мы категорически отвергаем любые инсинуации относительно какого бы то ни было вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события.

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# Международная политика # общество # Андрей Дапкюнас # Фотофакт

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