Президент: скоро начнём сеять. Ещё и Украине поможем. Если они откроют границу, поедем на тракторе

Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого. 24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ныли – перемен. Пожалуйста. Иди и голосуй. Подтрунивали – абы не было войны. Что, уже не так смешно? Ведь правда же? А еще уныло критиковали – снова эта посевная. Чтобы понять, и дня хватило. Да, лучше же перепахивать поля тракторами, чем траками танков.