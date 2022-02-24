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Президент: скоро начнём сеять. Ещё и Украине поможем. Если они откроют границу, поедем на тракторе

24 февраля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Пока одни стараются казаться демократичными, белорусы поступают демократично. Перемены только через референдум, а информация самая проверенная – из уст Первого. 24 февраля анонсированный большой разговор с Президентом поменял формат. Интервью состоялось на ногах, но, как и предполагалось, было откровенным и острым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время и форму общения скорректировали из-за событий в соседнем государстве. У главы государства появилось много новых задач, но поводов к изменению привычной жизни у белорусов нет.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ныли – перемен. Пожалуйста. Иди и голосуй. Подтрунивали – абы не было войны. Что, уже не так смешно? Ведь правда же? А еще уныло критиковали – снова эта посевная. Чтобы понять, и дня хватило. Да, лучше же перепахивать поля тракторами, чем траками танков.

Президент: скоро начнём сеять. Ещё и Украине поможем. Если они откроют границу, поедем на тракторе-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот, встряхнулись, а сейчас хотят спокойствия. Посевную, хлебушек и так далее. Это скоро будет. Скоро начнем сеять. Еще и Украине поможем посеять. Если они откроют границу, поедем на тракторе. На танке точно не поедем.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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