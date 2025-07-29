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Комбинаты хлебопродуктов приняли первые тонны урожая 2025 года

29 июля 2025 06:56
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Собранное в полях зерно начинает поступать для формирования продовольственных запасов. Комбинаты хлебопродуктов уже приняли первые тонны нового урожая. Ценный груз водители сельхозпредприятий доставляют ежедневно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбинаты хлебопродуктов приняли первые тонны урожая 2025 года-2

План по сдаче у каждого района свой. Так, на «Брестхлебопродукте» заготовку начали с ярового ячменя. В 2025 году он созрел раньше других культур. Поступает также пшеница. В закромах уже свыше 3,5 тысяч тонн зерна нового урожая.

Комбинаты хлебопродуктов приняли первые тонны урожая 2025 года-4

Вадим Адамович, директор предприятия «Брестхлебопродукт»:
В этом году государственный заказ доведен до уровня 45 тысяч тонн зерна. Это такие зерновые культуры, как пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха и просо. В основном идет пшеница и ячмень на крупяные нужды. Зерно нам будет поступать со всех уголков Брестской области, а это на сегодня порядка 100 хозяйств. 

Прежде чем попасть в бункеры, зерно проходит строгий отбор. В помощь лаборантам – экспресс-тесты. Результат готов в считаные секунды. Влажный продукт нельзя отправлять на хранение, иначе можно загубить немалую часть урожая. Работы в этом году добавило дождливое лето. Однако аграрии стремятся довести зерно до требуемых технологических параметров на месте, в сельхозпредприятиях, а на комбинат хлебопродуктов доставить урожай надлежащего качества.

Комбинаты хлебопродуктов приняли первые тонны урожая 2025 года-6

Анастасия Трубчик, начальник производственно-технологической лаборатории предприятия «Брестхлебопродукт»:
У нас в основном поступает сухое зерно, но если вдруг будет такое, что будет поступать влажное – это не проблема. У нас есть оборудование, с помощью которого мы можем его доработать, досушить. На этапе приемки мы определяем влажность, и если влажность нас устраивает, мы отправляем в производство. Если вдруг влажность не устраивает, мы отправляем на доработку, на досушку. Также отправляем в производство после. 

Брестский комбинат в эти горячие для аграриев дни работает в режиме 24 на 7. Все сушильное хозяйство готово к приемке продовольственного зерна. В строю автомобили и вагоноразгрузчики. Их слаженную работу контролируют операторы. 

# Уборочная кампания

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