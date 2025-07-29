Комбинаты хлебопродуктов приняли первые тонны урожая 2025 года

Собранное в полях зерно начинает поступать для формирования продовольственных запасов. Комбинаты хлебопродуктов уже приняли первые тонны нового урожая. Ценный груз водители сельхозпредприятий доставляют ежедневно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План по сдаче у каждого района свой. Так, на «Брестхлебопродукте» заготовку начали с ярового ячменя. В 2025 году он созрел раньше других культур. Поступает также пшеница. В закромах уже свыше 3,5 тысяч тонн зерна нового урожая.

Вадим Адамович, директор предприятия «Брестхлебопродукт»:

В этом году государственный заказ доведен до уровня 45 тысяч тонн зерна. Это такие зерновые культуры, как пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха и просо. В основном идет пшеница и ячмень на крупяные нужды. Зерно нам будет поступать со всех уголков Брестской области, а это на сегодня порядка 100 хозяйств. Прежде чем попасть в бункеры, зерно проходит строгий отбор. В помощь лаборантам – экспресс-тесты. Результат готов в считаные секунды. Влажный продукт нельзя отправлять на хранение, иначе можно загубить немалую часть урожая. Работы в этом году добавило дождливое лето. Однако аграрии стремятся довести зерно до требуемых технологических параметров на месте, в сельхозпредприятиях, а на комбинат хлебопродуктов доставить урожай надлежащего качества.