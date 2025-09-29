Промышленность в Беларуси – какие есть проблемы и при чём тут ИИ? Разбирались эксперты
Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Падение объемов производства в Витебской области – в чем причина?
Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
У нас развиты все сферы промышленности, пищевая и легкая промышленность. Мы сегодня формируем практически более 20 % легкой промышленности страны. Но, тем не менее, мы, к сожалению, имеем еще ту зависимость от нефтепродуктов, которая у нас исторически сложилась. Если брать те отрасли, о которых я сегодня говорю, это приборостроение, это производство машин и оборудования, производство готовых машин и оборудования, это та же кабельная продукция, металлообработка, то сегодня, если брать последние четыре года, то объемы производства у нас выросли по отдельным позициям. Та же фармацевтика…
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Давайте не четыре года, а возьмем первую половину 2025 года и конец 2 года. Падение по каким причинам?
Анжелика Никитина:
В первую очередь, это причины по работе нефтеперерабатывающего нашего комплекса. Вы знаете, и энергетического блока, я объясню, почему. У нас на сегодняшний день в промышленности более 60 % валовой добавленной стоимости формируют фактически два предприятия. И учитывая строительство атомной электростанции в Гродно, в первую очередь, наша Новолукомольская ГРЭС, и учитывая определенные движения по нефтеперерабатывающему предприятию, больше углублений в химические продукты, вот сегодня складывается такая ситуация.
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Белорусское машиностроение: удовлетворяет ли потребности крупных производителей?
Алена Сырова, СТВ:
Но вот эта техника, про которую вы говорили, все то, что вам нужно от машиностроения, все эти сложные названия, это производят в Беларуси?
Сергей Силивоник, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гродно Азот»:
Частично производят. Кабельную продукцию производят в Беларуси, электродвигатели производят в Беларуси, какие-то насосы производят в Беларуси.
Алена Сырова:
А дешевле покупать белорусское или, например, аналоги у тех же россиян?
Сергей Силивоник:
Мы не все сможем обеспечить белорусским, то есть не сможем закрыть свою потребность чисто белорусским, потому что, во-первых, они не выпускают то, что нам нужно в полном размере. На нашем предприятии представлено, я бы сказал, производство всего мира. Если вот здесь коллеги говорят про падение, я понимаю, почему падение на нефтеперерабатывающих заводах стало. Причем в разрезе в Витебской области это, наверное, предприятие львиную долю занимает.
Кирилл Казаков, СТВ:
Понятное дело. Слушайте, мы сейчас, если начнем стоить вторую АЭС в одной из восточных областей, то другая история будет.
Сергей Силивоник:
Мы свои темпы не снизили ни на грамм, мягко говоря.
ИИ не заменит химическое производство, но прообразы существуют у нас с 1991 года
Сергей Силивоник, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гродно Азот»:
Химическое производство искусственным интеллектом не заменишь. И я побывал практически на любом континенте мира – и нигде этого нет, даже в Китае этого нет. Но прообразы искусственного интеллекта у нас есть давно. С самого начала так называемая система управления процессами – это прообраз ИИ.
И у этого прообраза есть своя система, алгоритм, по которому он работает. Но, к сожалению или к счастью, она не сможет работать без человека. Мы первую свою систему на базе микропроцессорной техники установили у себя в 1991 году уже. А сейчас некоторые цеха уже меняют эту систему третий или четвертый раз.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я посещал и знаю хорошо руководство «Гродно Азот». Системы IRM, PRM управления производством – это элемент в какой-то степени искусственного интеллекта. Я думаю, что это одна из наиболее удачных внедрений на постсоветском пространстве.
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