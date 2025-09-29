Промышленность в Беларуси – какие есть проблемы и при чём тут ИИ? Разбирались эксперты

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня. Падение объемов производства в Витебской области – в чем причина?

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

У нас развиты все сферы промышленности, пищевая и легкая промышленность. Мы сегодня формируем практически более 20 % легкой промышленности страны. Но, тем не менее, мы, к сожалению, имеем еще ту зависимость от нефтепродуктов, которая у нас исторически сложилась. Если брать те отрасли, о которых я сегодня говорю, это приборостроение, это производство машин и оборудования, производство готовых машин и оборудования, это та же кабельная продукция, металлообработка, то сегодня, если брать последние четыре года, то объемы производства у нас выросли по отдельным позициям. Та же фармацевтика… Георгий Гриц, экономический аналитик:

Давайте не четыре года, а возьмем первую половину 2025 года и конец 2 года. Падение по каким причинам?

Алена Сырова, СТВ:

Но вот эта техника, про которую вы говорили, все то, что вам нужно от машиностроения, все эти сложные названия, это производят в Беларуси? Сергей Силивоник, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гродно Азот»:

Частично производят. Кабельную продукцию производят в Беларуси, электродвигатели производят в Беларуси, какие-то насосы производят в Беларуси. Алена Сырова:

А дешевле покупать белорусское или, например, аналоги у тех же россиян?