Новости по тегу #Анжелика Никитина

Открытие прошло в рамках Форума по высококачественному развитию промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью.
Третий год подряд регион демонстрирует рост инвестиций в основной капитал, опережая среднереспубликанские темпы. Реальная заработная плата в области увеличилась почти на 10 %, а экспорт услуг сохраняет позиции на российском рынке и расширяется в странах Азии и ЕАЭС.
Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? Об этом и не только говорили на площадке ток-шоу «По существу»
Зампредседателя Витебского облисполкома рассказала, что в рамках «ИННОПРОМа» уже состоялась встреча с губернатором Ульяновской области России.
Представители международных организаций, бизнеса и общественности обсуждают стратегию развития Витебской области до 2040 года.
С опытом эксплуатации пустующих зданий и сооружений ознакомились представители профильных организаций из всех областей страны.
Отношения с Китаем – это очень важные инвестиции в будущее.
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