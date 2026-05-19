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Новости по тегу #Анжелика Никитина

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества
19 мая 2026 06:06

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год
24 декабря 2025 17:03

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год

Промышленность в Беларуси – какие есть проблемы и при чём тут ИИ? Разбирались эксперты
29 сентября 2025 19:20

Промышленность в Беларуси – какие есть проблемы и при чём тут ИИ? Разбирались эксперты

Витебская область углубляет сотрудничество с российскими предприятиями – Никитина
29 сентября 2025 17:22

Витебская область углубляет сотрудничество с российскими предприятиями – Никитина

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию
15 августа 2025 13:51

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию

Витебская область демонстрирует положительную динамику по вовлечению в хозоборот неиспользуемого госимущества
20 июня 2025 06:49

Витебская область демонстрирует положительную динамику по вовлечению в хозоборот неиспользуемого госимущества

Беларусь и Китай заключили контракты на 100 млн долларов
31 мая 2025 16:51

Беларусь и Китай заключили контракты на 100 млн долларов

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ
03 февраля 2024 17:04

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ

Товарооборот Витебской области и России может превысить 12 миллиардов рублей до конца года
30 августа 2023 13:38

Товарооборот Витебской области и России может превысить 12 миллиардов рублей до конца года

«Инвестиции – это драйвер развития нашей экономики». Как проходит реализация программы «Один район – один проект»?
25 июня 2023 20:05

«Инвестиции – это драйвер развития нашей экономики». Как проходит реализация программы «Один район – один проект»?

Продукты питания, подъёмники и белорусский лён. Что заинтересовало инвесторов на международном форуме в Витебске?
21 мая 2023 18:00

Продукты питания, подъёмники и белорусский лён. Что заинтересовало инвесторов на международном форуме в Витебске?

Фейки в интернете, вмешательство из-за рубежа, работа с людьми. О чём говорил Президент, принимая кадровые решения
25 июня 2020 20:20

Фейки в интернете, вмешательство из-за рубежа, работа с людьми. О чём говорил Президент, принимая кадровые решения