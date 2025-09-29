«Поставили 10 автомобилей скорой помощи». Гендиректор «МАЗ-Купава» рассказал, какая техника нужна в Африке

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:
То есть эти же машины пошли в Африку, мы показали. Мы говорим «ИННОПРОМ», но у нас же постоянные контакты с африканскими странами.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько уже поставили на африканский континент?
Виталий Якубов:
Мы поставили 10 автомобилей скорой помощи, мы поставили, наверное, около 5 ФАПов, за последний месяц мы поставили автомобили ремонтные – больше 10 штук. То есть это начало больших проектов. Мы видим: машины востребованы, машины нужны, машины нравятся.
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