«Поставили 10 автомобилей скорой помощи». Гендиректор «МАЗ-Купава» рассказал, какая техника нужна в Африке

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

То есть эти же машины пошли в Африку, мы показали. Мы говорим «ИННОПРОМ», но у нас же постоянные контакты с африканскими странами.

Алена Сырова, СТВ:

Сколько уже поставили на африканский континент?

Виталий Якубов:

Мы поставили 10 автомобилей скорой помощи, мы поставили, наверное, около 5 ФАПов, за последний месяц мы поставили автомобили ремонтные – больше 10 штук. То есть это начало больших проектов. Мы видим: машины востребованы, машины нужны, машины нравятся.

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