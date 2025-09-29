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Какую продукцию можно считать белорусской? Узнали у эксперта

29 сентября 2025 18:02
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Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.

Какую продукцию можно считать белорусской? Узнали у эксперта-2

Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:
Смотрите, если мы сегодня возьмем автомобиль и три базовых шасси: белорусское, российское и китайское. Здесь нельзя говорить о конкуренции. Почему? Если мы берем белорусское шасси, делаем настройку, мы получаем классический белорусский автомобиль. Да, все здорово, хорошо. Сегодня мы у себя предусмотрели механизм поддержки для того, чтобы был интерес производить на белорусских шасси. Мы стояли у истоков разработки постановления Совета Министров № 80, где продукция белорусская определяется как белорусская. Там есть приложение, есть перечень продукции, есть требования, которые нужно выполнить. То есть мы говорим о некой локализации, глубокой локализации, которая сегодня...

Кирилл Казаков, СТВ:
У нас белорусское – это локализация больше скольки процентов?

Игорь Цыбулько:
50 и выше. Я продолжу. Помимо того, что есть понятие, что такое белорусский продукт, для того, чтобы был интерес развивать эту локализацию, мы постепенно начинаем предлагать государственным органам какие-то методы и механизмы поддержки. Допустим, реализация этого продукта.

Сегодня это нормы закупки за счет собственных средств. Есть отдельная с префпоправкой для белорусской продукции. Есть отдельные указы лизинговые, где требуется наличие акта экспертизы, которая выдается на то, что продукция является белорусской. Дальше у нас есть механизм, по которому сегодня российское шасси при определенных условиях может учитываться как белорусское. Операции определены в балльной системе. Соответственно, если российский производитель совершает, в соответствии с нашим законодательством, глубокую локализацию, он тоже получает акт на компонент. У нас мы его можем считать как белорусский. Поэтому наш производитель, беря российское шасси в этих условиях, тоже попадает под глубокую локализацию. Ну и, соответственно, есть китайские шасси. Я бы здесь их воспринимал, наверное, как пока временную альтернативу. Потому что если мы говорим о том, что здесь производство локализованное, здесь производство на китайских шасси, наверное все-таки продукт неравнозначен. И подходы к его реализации, по крайней мере на внутреннем рынке, должны быть разными. Поэтому это не конкуренция. Пока это дополнение, но мы пытаемся сделать так, чтобы продукт был максимально белорусским.

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# Предприятия Беларуси # производство # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Игорь Цыбулько

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