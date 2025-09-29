Падение экспорта и производства – экономический аналитик рассказал, что делать в таких ситуациях

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Во-первых, мы уже монетизируем электробусы, то есть электротранспорт. Даже БЕЛАЗ делает электрические двигатели. Они уже продаются и пользуются спросом, надо отметить. Но вы, кстати, подняли очень серьезный вопрос. Экспорт, падение экспорта, мне кажется, это следствие чего-то. Следствие, может, недостаточной возможности продажи, активной продажи. Может, конкуренцию мы проигрываем. Это очень серьезный вопрос.

Я бы отметил тут, вот если последовательно говорить, вы говорили о падении экспорта, а я бы еще отметил один очень тревожный факт. Это падение производства. То есть у нас, начиная с июля, мы вошли в отрицательную уже стадию. Сейчас по 8 месяцам, по-моему, минус 0,8% по отношению к сопоставимому периоду. И этот тренд начинается с начала этого года. Тут возникает вопрос, что надо делать? Или продавать более активно ту продукцию, которую мы произвели, или надо производить ту продукцию, которая будет продаваться.

То есть слова одни и те же, но на самом деле более глубокий смысл. И поэтому, мне кажется, вот один из вопросов, который будет обсуждаться на этой выставке, это не просто выставка. Надо отметить, что там проходит очень хороший такой дискуссионный форум параллельно, как площадка. Свои демонстрируют достижения, смотрят, ищут партнеров в том числе. И с этой точки зрения, я думаю, вторая составляющая не менее важна.

Поэтому сохранить индустриальный профиль, а многие страны, например, Соединенные Штаты Америки, выходят на повышение или такой ребрендинг индустриальности США – это один из главных тезисов Дональда Трампа во втором его приходе – сделать Америку снова великой. Поэтому тем, что мы имеем, надо дорожить. Несколько цифр озвучу, что мы имеем. Сегодня промышленный сектор формирует порядка где-то четверти ВВП. Сегодня промышленный сектор около четверти, немножко больше – это экспорт. То, что мы продаем. Сегодня в промышленном секторе работает 900 тысяч белорусов. Сегодня в машиностроении, которое является визитной карточкой, почти 190 тысяч работает. То есть не просто генерирует деньги, а это несет на себе социальную нагрузку. Поэтому то, что мы имеем, надо держать, дорожить этим и приумножать.