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Квадроциклы, баня и единение с природой! Показываем ещё одну турбазу для отдыха в Беларуси

25 ноября 2025 11:51
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Давно ли вы любовались звездным небом и встречали рассвет на природе? За балансом и релаксом отправляемся на новую турбазу, которая находится всего в 5 километрах от Мира, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Квадроциклы, баня и единение с природой! Показываем ещё одну турбазу для отдыха в Беларуси-2

Сказочный лес, шикарный пруд, что еще для счастья надо? Глядя на эти стильные домики, с трудом верится, что еще в 70-е годы здесь действовал колхозный профилакторий для оздоровления сотрудников, который на лето превращался в детский пионерский лагерь, но спустя время клевое местечко стало заброшенным.

Квадроциклы, баня и единение с природой! Показываем ещё одну турбазу для отдыха в Беларуси-4

Юлия Березовская, управляющий базой отдыха:
Наш директор купил это чудесное место и занялся полной реконструкцией. Аншлаг у нас начался только в августе. Нашей фишечкой является расположение, Несвижский замок, Мирский замок, Лидский замок, Новогрудский замок, есть святые места, есть детский парк и поэтому гости к нам поехали, гостям у нас интересно.

К переделке трех домиков подошли с душой и со вкусом. Модно и функционально. Натуральные материалы согревают, микс дерева и камня впечатляет. Цвета созвучны лесу, а красота раскрывается в деталях. Обратите внимание, ретролюстры соседствуют с современными светильниками. Оригинальных акцентов немало. Устроить в уютной атмосфере киносеанс одно удовольствие, как и согреться чайком на веранде.

Подробности в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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