Беларусь сможет продавать свои товары в любых условиях – Игорь Цыбулько

Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:

Тезис о том, что упал экспорт – будем относиться к нему как к временному, потому что мы сейчас принимаем все меры, чтобы его восстановить. Год пройдет, посмотрим статистику, я уверен, что она будет не такая, как мы ее воспринимаем сейчас. По поводу мер и что нужно делать.

Продавать действительно стало сложно, но у нас есть сегодня и ресурсы, и есть потенциал, и повышение квалификации наших работников, и маркетинговых служб, которые работают на предприятиях. Это тот задел, который сегодня позволяет нам с уверенностью говорить о том, что продавать мы будем в любых условиях, какие бы они ни были. То есть условия будут меняться. И наша задача – научиться реагировать на них более оперативно, чем эти условия позволяют себе меняться. И пока у нас это получается.