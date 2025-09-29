Беларусь сможет продавать свои товары в любых условиях – Игорь Цыбулько

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:
Тезис о том, что упал экспорт – будем относиться к нему как к временному, потому что мы сейчас принимаем все меры, чтобы его восстановить. Год пройдет, посмотрим статистику, я уверен, что она будет не такая, как мы ее воспринимаем сейчас. По поводу мер и что нужно делать.
Продавать действительно стало сложно, но у нас есть сегодня и ресурсы, и есть потенциал, и повышение квалификации наших работников, и маркетинговых служб, которые работают на предприятиях. Это тот задел, который сегодня позволяет нам с уверенностью говорить о том, что продавать мы будем в любых условиях, какие бы они ни были. То есть условия будут меняться. И наша задача – научиться реагировать на них более оперативно, чем эти условия позволяют себе меняться. И пока у нас это получается.
В Минске стартует международная выставка «ИННОПРОМ».