Человека за рулём нет – где работают беспилотные белорусские самосвалы? Рассказали в БЕЛАЗе

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот вы робота презентовали. Я про БЕЛАЗ. Мы говорим о том, что там, условно говоря, искусственный интеллект или автономная техника, беспилотная работает. Про БЕЛАЗ мы говорили об этом чуть ли не 10 лет назад. То есть это не китайские разработки – это белорусская техника. Пускай мы получаем какие-то технологии откуда-то – неважно, это наше. Во-первых, условно говоря, вы на рынке все-таки, ну, не номер один, скажем – одна из четырех крупнейших, которые презентуют такую специальную технику. Насколько вам тяжело в разрезе санкций? И вот эти презентации, которые проводятся, насколько они конкурентны и, самое главное, коммерчески оправданы?
Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Конечно, очень важная площадка сейчас для нас в целом проходит – «ИННОПРОМ», где мы действительно можем поделиться теми наработками, теми инновационными решениями, которые мы долгое время разрабатывали. Наверное, лучшая площадка все-таки демонстрационно у нас находится в Жодино.
Кирилл Казаков:
На кольцевой ваш БЕЛАЗ уже полгода стоит, все ездят, смотрят.
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Василий Шостак:
Ну, это только одна машина, которой, конечно, мы гордимся, и она, мне кажется, гордость всей страны. Но вы затронули инновационное. Мы действительно опыт имеем. Мы ставили автономные решения на наши самосвалы и реализовали проект «Умный карьер» в Микашевичах на «Граните». В настоящий момент у нас два самосвала грузоподъемностью 130 тонн в СУЭК в Российской Федерации – также уже четвертый год находится в эксплуатации. Мы затрагивали вопрос коммерциализации, сегодня коллеги попросили третий самосвал, поскольку уже достигли того алгоритма, когда самосвал, собственно, работает эффективнее человека, в том случае, который был на их месторождении. Это, конечно, очень важно с точки зрения эффективности.
Кирилл Казаков:
Беспилотный или с искусственным интеллектом?
Василий Шостак:
Беспилотный, который работает по навигации.
Кирилл Казаков:
Сейчас они, говорят, учатся очень быстро. Беспилотник, искусственный интеллект чуть ли не правила дорожного движения за два дня знает.
Василий Шостак:
Для нас это очень сложная тематика, потому что, конечно, нужно создать и условия соответствующие, а это удовольствие тоже достаточно затратное. И, нужно понимать, беспилотный самосвал запустить в условиях карьера, где работают самосвалы с операторами – это вопрос безопасности, очень серьезный вопрос, особенно нашей техники. Конечно, такие опции у нас просто не допускаются. То есть это должен быть карьер, в котором будут созданы условия, где будет лишено каких-то препятствий, лишено возможности появления человека и так далее. Чтобы эти все элементы не привели к какому-то серьезному чрезвычайному происшествию.
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