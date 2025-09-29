Человека за рулём нет – где работают беспилотные белорусские самосвалы? Рассказали в БЕЛАЗе

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот вы робота презентовали. Я про БЕЛАЗ. Мы говорим о том, что там, условно говоря, искусственный интеллект или автономная техника, беспилотная работает. Про БЕЛАЗ мы говорили об этом чуть ли не 10 лет назад. То есть это не китайские разработки – это белорусская техника. Пускай мы получаем какие-то технологии откуда-то – неважно, это наше. Во-первых, условно говоря, вы на рынке все-таки, ну, не номер один, скажем – одна из четырех крупнейших, которые презентуют такую специальную технику. Насколько вам тяжело в разрезе санкций? И вот эти презентации, которые проводятся, насколько они конкурентны и, самое главное, коммерчески оправданы?

Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:

Конечно, очень важная площадка сейчас для нас в целом проходит – «ИННОПРОМ», где мы действительно можем поделиться теми наработками, теми инновационными решениями, которые мы долгое время разрабатывали. Наверное, лучшая площадка все-таки демонстрационно у нас находится в Жодино.

Кирилл Казаков:

На кольцевой ваш БЕЛАЗ уже полгода стоит, все ездят, смотрят.