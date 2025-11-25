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Столичная «Юность» продлила победную серию в ЧБ по хоккею

25 ноября 2025 11:56
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В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные матчи. Победную серию продлила столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель Кубка Президента и в повторном поединке обыграл «Витебск» – 3:1. Шайбы у победителей забрасывали Александр Кулагин, Андрей Симонов и Глеб Шкапцов. «Рыцари» накануне обыграли солигорский «Шахтер» – 3:1. Голевой дубль оформил Максим Кунишников. «Могилев» и в повторном поединке, но на этот раз по буллитам, был сильнее барановичского «Авиатора» – 3:2.

# Хоккей

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