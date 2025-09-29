Документальный проект СТВ – среди победителей IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов!

В Бресте назвали победителей IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов. Итоги подводили в пяти номинациях: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. На суд жюри представили около полусотни кинолент в различных жанрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телевизионный фильм рассказывает о событиях, которые разворачивались во время войны в крупнейшей Полоцко-Лепельской партизанской зоне. В ходе операции «Прорыв» партизанам удалось вывести из блокады 15 тысяч мирных жителей, а во время операции «Звездочка» особо отличился 27-летний летчик Александр Мамкин.

Он спас сирот из детдома ценой собственной жизни. Пилоту удалось посадить горящий самолет на озеро, спасая всех на борту, однако сам он получил смертельные ожоги. В фильме использована уникальная военная хроника из Госархива кинофотодокументов и интервью с последним свидетелем и участников тех событий Демьяном Крупеней.

Виктория Альшевская, режиссер СТВ:

Сразу скажу, почему такое название. Это идея автора фильма Ирины Богомоловой. Потому что, по сути, для немцев вот эта Полоцко-Лепельская партизанская зона, речь о которой идет в документальном фильме, являлась задачей со звездочкой, потому что они никак не могли ее завоевать, захватить.

Над проектом работала довольно большая команда. Это и руководитель проекта Александр Александрович Осенко, наш генеральный продюсер Юлия Александровна Крыницкая и автор идеи Ирина Богомолова, конечно же, наши операторы. Много сил, труда, душевности было в это вложено. Потому что каждая история, связанная с этими событиями – ее невозможно просто так рассказать. Ты все равно пропускаешь через душу, через себя.