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Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты

25 ноября 2025 12:10
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В Минске снова кипели страсти в воде. На днях прошел Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов в плавательном бассейне международного стандарта.

Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты-2

Савелий Булич, кандидат в мастера спорта:
Соревнования очень высокого уровня, соперники вполне достойные. Даже если проиграл, я очень рад, потому что если хочешь научиться играть в игру, нужно играть с игроками сильнее себя. Поэтому я очень доволен даже таким результатом.

Очень важный этап для таких спортсменов, как я, немного помладше, потому что мы смогли выбиться на такой уровень соревнований. И в целом проведение таких соревнований очень сильно сближает и подводит к большому уровню профессионализма не только спортсменов, но и судей.

Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты-4

Сергей Леньков, главный судья:
Судей у нас 56, а участников соревнований – 490. Россия, Южная Африка, Венгрия, Азербайджан, Армения. 

Здесь царила атмосфера высочайшего накала. Соревнования богаты на самые зрелищные виды программ.

Сергей Леньков:
На наших соревнованиях представлены классические виды плавания – это баттерфляй, спина, способ плавания брас, вольный стиль и комплексное плавание, которое объединяет все четыре этих способа. Все эстафеты представлены здесь. 

Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты-6

Оценивает выступление спортсменов судейская коллегия высочайшего уровня. На каждой дорожке установлены щиты, тачпады, которые при касании блокируют время и выводят результаты пловцов на табло.

Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты-8

Георгий Граф, кандидат в мастера спорта:
Все организовано на высшем уровне, как будто смотришь Олимпийские игры с телевизора, но сам в них участвуешь. 

Подробности смотрите в видео.

# Спортивные соревнования # Плавание # Валерия Яскевич

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