Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты

В Минске снова кипели страсти в воде. На днях прошел Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов в плавательном бассейне международного стандарта.
В Минске снова кипели страсти в воде. На днях прошел Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов в плавательном бассейне международного стандарта.
Савелий Булич, кандидат в мастера спорта:
Соревнования очень высокого уровня, соперники вполне достойные. Даже если проиграл, я очень рад, потому что если хочешь научиться играть в игру, нужно играть с игроками сильнее себя. Поэтому я очень доволен даже таким результатом.
Очень важный этап для таких спортсменов, как я, немного помладше, потому что мы смогли выбиться на такой уровень соревнований. И в целом проведение таких соревнований очень сильно сближает и подводит к большому уровню профессионализма не только спортсменов, но и судей.
Сергей Леньков, главный судья:
Судей у нас 56, а участников соревнований – 490. Россия, Южная Африка, Венгрия, Азербайджан, Армения.
Здесь царила атмосфера высочайшего накала. Соревнования богаты на самые зрелищные виды программ.
Сергей Леньков:
На наших соревнованиях представлены классические виды плавания – это баттерфляй, спина, способ плавания брас, вольный стиль и комплексное плавание, которое объединяет все четыре этих способа. Все эстафеты представлены здесь.
Оценивает выступление спортсменов судейская коллегия высочайшего уровня. На каждой дорожке установлены щиты, тачпады, которые при касании блокируют время и выводят результаты пловцов на табло.
Георгий Граф, кандидат в мастера спорта:
Все организовано на высшем уровне, как будто смотришь Олимпийские игры с телевизора, но сам в них участвуешь.
Подробности смотрите в видео.