Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов на Кубке сильнейших по плаванию – как проходили старты

В Минске снова кипели страсти в воде. На днях прошел Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Лучшие из лучших боролись за звание чемпионов в плавательном бассейне международного стандарта.

Савелий Булич, кандидат в мастера спорта:

Соревнования очень высокого уровня, соперники вполне достойные. Даже если проиграл, я очень рад, потому что если хочешь научиться играть в игру, нужно играть с игроками сильнее себя. Поэтому я очень доволен даже таким результатом.

Очень важный этап для таких спортсменов, как я, немного помладше, потому что мы смогли выбиться на такой уровень соревнований. И в целом проведение таких соревнований очень сильно сближает и подводит к большому уровню профессионализма не только спортсменов, но и судей.