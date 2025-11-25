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Белорусы успешно начали выступление в Кубке Воронина по спортивной гимнастике

25 ноября 2025 11:56
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Белорусы успешно начали выступление в Кубке Воронина по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юбилейные 30-е соревнования, собравшие более 100 спортсменов из восьми стран, проходят в Москве.

В командном турнире Никита Парфенович, Богдан Ильинков, Артем Снетко и Владислав Басаргин стали бронзовыми призерами. Также третье место у наших девушек. В самом сложном виде программы – многоборье – третий результат показала Ульяна Кузьменкова. В юниорском турнире бронзовыми медалистами стали Арина Молочко и Владислав Басаргин. Соревнования завершатся 25 ноября. В программе – финалы в отдельных видах.

# Гимнастика

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