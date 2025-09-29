Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?

Кирилл Казаков, СТВ:

Заголовки газет, что БЕЛАЗ перешел на сборку автомобилей или грузовиков роботами – это вообще перспектива каких лет?

Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:

Знаете, в заголовке порой интересные вещи…

Кирилл Казаков:

Ну, мы-то сочиним как угодно.

Василий Шостак:

Я к этому, собственно, и подвожу. Робототехнические комплексы у нас реализованы с точки зрения сварочных операций, с точки зрения производственных каких-то операций, автоматизации каких-то процессов целиком. И это, безусловно, эффективно и дает свое отражение и в качестве продукции, и в ритме производства техники. Но сборка у нас осуществляется сегодня не роботами. Наша продукция уникальная.

Кирилл Казаков:

Тут социальный вопрос. Мы же понимаем, что это градообразующее предприятие.

Алена Сырова, СТВ:

Наверное, вот эта история с тем, чтобы роботизировать полностью или отказаться от человека на белорусских производствах – вообще не наша тема. Потому что чем занимать людей?