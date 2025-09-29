Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты
Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Кирилл Казаков, СТВ:
Заголовки газет, что БЕЛАЗ перешел на сборку автомобилей или грузовиков роботами – это вообще перспектива каких лет?
Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Знаете, в заголовке порой интересные вещи…
Кирилл Казаков:
Ну, мы-то сочиним как угодно.
Василий Шостак:
Я к этому, собственно, и подвожу. Робототехнические комплексы у нас реализованы с точки зрения сварочных операций, с точки зрения производственных каких-то операций, автоматизации каких-то процессов целиком. И это, безусловно, эффективно и дает свое отражение и в качестве продукции, и в ритме производства техники. Но сборка у нас осуществляется сегодня не роботами. Наша продукция уникальная.
Кирилл Казаков:
Тут социальный вопрос. Мы же понимаем, что это градообразующее предприятие.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, вот эта история с тем, чтобы роботизировать полностью или отказаться от человека на белорусских производствах – вообще не наша тема. Потому что чем занимать людей?
Владимир Боровенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо сказать все равно, надо отдать должное, что без инновационных разработок, без наукоемкости производства сегодня говорить об успешной конкуренции очень сложно. Поэтому те именно предприятия успешно конкурируют на внутренних и внешних рынках, которые вкладывают в производство, которые имеют новые разработки, которые готовы что-то на рынок вывести новое – то, чего нет ни у кого. Опять же, если посмотреть цифры, есть у нас интересные разработки вот на БЕЛАЗе, «Белкоммунмаше», МАЗе. Тем не менее уровень наукоемкости у нас небольшой еще в Беларуси – 0,58 всего.
А ну, скажем, в таких достаточно крупных странах он составляет 4,5. То есть это вот вкладывание именно в науку, в разработки, в инновации. Но у нас есть у нас есть программа, Указом Президента как раз в этом году, 1 апреля, утверждена программа перспективных направлений в научно-технологических, технологических инновационных разработках. И там, я считаю, это такой программный продукт на самом деле, и он устанавливает пять основных направлений, куда мы должны двигаться, чтобы успешно конкурировать на рынках.
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