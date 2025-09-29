Прямой эфир

Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты

29 сентября 2025 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.

Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты-2

Кирилл Казаков, СТВ:
Заголовки газет, что БЕЛАЗ перешел на сборку автомобилей или грузовиков роботами – это вообще перспектива каких лет?

Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Знаете, в заголовке порой интересные вещи…

Кирилл Казаков:
Ну, мы-то сочиним как угодно.

Василий Шостак:
Я к этому, собственно, и подвожу. Робототехнические комплексы у нас реализованы с точки зрения сварочных операций, с точки зрения производственных каких-то операций, автоматизации каких-то процессов целиком. И это, безусловно, эффективно и дает свое отражение и в качестве продукции, и в ритме производства техники. Но сборка у нас осуществляется сегодня не роботами. Наша продукция уникальная.

Кирилл Казаков:
Тут социальный вопрос. Мы же понимаем, что это градообразующее предприятие.

Алена Сырова, СТВ:
Наверное, вот эта история с тем, чтобы роботизировать полностью или отказаться от человека на белорусских производствах – вообще не наша тема. Потому что чем занимать людей?

Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты-4

Владимир Боровенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо сказать все равно, надо отдать должное, что без инновационных разработок, без наукоемкости производства сегодня говорить об успешной конкуренции очень сложно. Поэтому те именно предприятия успешно конкурируют на внутренних и внешних рынках, которые вкладывают в производство, которые имеют новые разработки, которые готовы что-то на рынок вывести новое – то, чего нет ни у кого. Опять же, если посмотреть цифры, есть у нас интересные разработки вот на БЕЛАЗе, «Белкоммунмаше», МАЗе. Тем не менее уровень наукоемкости у нас небольшой еще в Беларуси – 0,58 всего.

А ну, скажем, в таких достаточно крупных странах он составляет 4,5. То есть это вот вкладывание именно в науку, в разработки, в инновации. Но у нас есть у нас есть программа, Указом Президента как раз в этом году, 1 апреля, утверждена программа перспективных направлений в научно-технологических, технологических инновационных разработках. И там, я считаю, это такой программный продукт на самом деле, и он устанавливает пять основных направлений, куда мы должны двигаться, чтобы успешно конкурировать на рынках.

Читайте также:

Человека за рулем нет – где работают беспилотные белорусские самосвалы? Рассказали в БЕЛАЗе

Падение экспорта и производства – экономический аналитик рассказал, что делать в таких ситуациях

Беларусь сможет продавать свои товары в любых условиях – Игорь Цыбулько

# Предприятия Беларуси # Роботы # Владимир Боровенко # Василий Шостак # Кирилл Казаков # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Падение экспорта и производства – экономический аналитик рассказал, что делать в таких ситуациях
29 сентября 2025 16:25

Падение экспорта и производства – экономический аналитик рассказал, что делать в таких ситуациях

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения
29 сентября 2025 16:23

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором
29 сентября 2025 16:22

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором