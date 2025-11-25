США приблизили военный конфликт с Венесуэлой – NYT

США внесли «Картель солнц» в список террористических организаций, что, по данным газеты NYT, увеличило риск возникновения военного конфликта с Венесуэлой. Об этом пишет ТАСС.

В статье иностранного издания говорится, что Вашингтон уже в течение нескольких месяцев проводит операции против наркоторговцев и может теперь распространить их на Каракас.

У побережья Венесуэлы сосредоточены американские войска, а авиакомпании отменяют рейсы в связи с военной активностью в регионе. Давление на лидера страны Николаса Мадуро не заставило его уйти, но решение США может иметь серьезные осложнения, включая охоту на него. Каракас называет обвинения ложью и попыткой оправдать вмешательство. Америка же заявляет, что картель связан с военными Венесуэлы и действует под руководством Мадуро.

Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США направили в Карибское море самолет, подводную лодку и более 16 000 военных, потопив с сентября около 20 лодок. По данным СМИ в США, удары по целям картеля в Венесуэле могут начаться в ближайшее время.

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