Витебская область углубляет сотрудничество с российскими предприятиями – Никитина

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Выставка – это возможность для наших предприятий показать, презентовать свою продукцию, показать себя. Но я бы, наверное, сказала, что это еще возможность посмотреть, что есть сегодня у других. Тренды посмотреть. На самом деле очень большое представительство российских регионов во главе с губернаторами, и знаете, сегодня, пройдя по выставке – я тоже принимала участие в «ИННОПРОМе» – ты понимаешь, что они немножечко продвинулись вперед.

И в части инновации, в части той же самой цифровизации. У них сегодня есть процессы цифровизации и бережливого производства, станкостроения. Есть что посмотреть. Поэтому здесь нам нужно делать ставку прежде всего на региональном развитии, в части не только внешнеторговых операций, в части экспорта, а это и локализация, и кооперация.

И я думаю, что и предприятия Витебской области в первую очередь приехали с этой целью, Потому что Витебщина представлена высокотехнологичными предприятиями – это и водоочистное оборудование, и кабельное производство. И наш Новополоцкий завод металлоконструкций, и ряд предприятий концерна «Белнефтехим». Поэтому я считаю, что это возможность и для нас посмотреть все эти новинки, которые сегодня есть у наших коллег.