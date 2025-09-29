Витебская область углубляет сотрудничество с российскими предприятиями – Никитина
Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Выставка – это возможность для наших предприятий показать, презентовать свою продукцию, показать себя. Но я бы, наверное, сказала, что это еще возможность посмотреть, что есть сегодня у других. Тренды посмотреть. На самом деле очень большое представительство российских регионов во главе с губернаторами, и знаете, сегодня, пройдя по выставке – я тоже принимала участие в «ИННОПРОМе» – ты понимаешь, что они немножечко продвинулись вперед.
И в части инновации, в части той же самой цифровизации. У них сегодня есть процессы цифровизации и бережливого производства, станкостроения. Есть что посмотреть. Поэтому здесь нам нужно делать ставку прежде всего на региональном развитии, в части не только внешнеторговых операций, в части экспорта, а это и локализация, и кооперация.
И я думаю, что и предприятия Витебской области в первую очередь приехали с этой целью, Потому что Витебщина представлена высокотехнологичными предприятиями – это и водоочистное оборудование, и кабельное производство. И наш Новополоцкий завод металлоконструкций, и ряд предприятий концерна «Белнефтехим». Поэтому я считаю, что это возможность и для нас посмотреть все эти новинки, которые сегодня есть у наших коллег.
Кирилл Казаков, СТВ:
Из российских регионов для вас кто наиболее, скажем так, ближе, ценен?
Анжелика Никитина:
Мы работаем практически со всеми российскими регионами. Наша продукция поставляется как в части пищевой, легкой промышленности, и также высокотехнологичная продукция. Сегодня треть экспорта промышленных предприятий можно отнести к этой продукции. Для нас буквально сегодня на выставке была проведена встреча с губернатором Ульяновской области. Ульяновская область развита в части станко-, машиностроения, авиации. И наши предприятия уже зашли на этот рынок. Они сегодня работают как в электроприборостроении, так и в поставке режущего инструмента. Сегодня определенно есть договоренности по совместной работе в станкостроении.
Кирилл Казаков:
В Оршанском районе авиапредприятие. Понятное дело, что один из акцентов – как раз таки авиастроение.
Анжелика Никитина:
И то, что касается Ульяновской области, очень много предприятий, которые находятся на локализации с крупными предприятиями. С тем же с предприятием УАЗ, который является сегодня одним из лидирующих в машиностроении Российской Федерации. Поэтому нам очень интересно выступить на локализации, мы только таким путем можем подтвердить тот термин, который вы озвучили, цена-качество. Потому что если качество, даже приезжая в российские регионы, всех хвалит белорусская качество, к сожалению, по цене мы уступаем.
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