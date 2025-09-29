В Беларуси начали делать проволоку для резки кристаллов – раньше у нас такое не производили

Игорь Луцай, начальник отдела управления качеством ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Себя надо рассматривать в глобальной цепочке поставок, мы одно из звеньев этой цепочки поставок. И мы здесь вместе с нашими партнерами как со стороны потребителя, так и со стороны поставщиков, грубо говоря, немножко претерпеваем некоторые изменения. Поэтому мы вместе с российскими потребителями, я бы сказал, три направления у нас есть совместной работы.

Первое – это поиск каких-то новых продуктов, которые надо нам предложить как производителю, как поставщику. Нам надо, второе, предложить продукт, который будет где-то дешевле, где-то лучше по качественным характеристикам. Ну, и третье направление – это какие-то абсолютно новые продукты, которые ранее вообще не выпускались. Хотя для металлургической отрасли, для металлургического предприятия…

Кирилл Казаков, СТВ:

Например: какие новые продукты не выпускались?

Игорь Луцай:

В Беларуси, допустим, ранее не выпускался продукт такой, как проволока для резки кристаллов, которая используется для плат в электронике, для матриц солнечных батарей. Это мы раньше не производили, сейчас это инновационный продукт.

Алена Сырова, СТВ:

А за сколько вы его производство наладили?

Игорь Луцай:

Еще продолжается освоение производства, потому что это достаточно сложный продукт. Это проволока толщиной 0,16 мм – это практически волос. Причем с покрытием. И это процесс, который идет совместно с потребителем. Мы слышим его голос – и тут же должны реагировать на какие-то изменения. Потому что, как я сказал, в цепочке поставок пострадали все. Наши потребители тоже пострадали. Какие-то материалы, которые они используют в своей технологии, у них заменились, модифицировались. И это изменение неминуемо ведет к каким-то изменениям, которые мы должны ввести в свой продукт, чтобы наш продукт встроился в их. Мы, как известно, предприятие сферы так называемой B2B.

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