Протас помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге голевая передача Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард ассистировал канадцу Тому Уилсону при втором взятии ворот соперника. Протас провел на льду 18,5 минут, дважды бросил по воротам, применил 1 силовой прием. Коэффициент полезности нашего нападающего +3. Всего в этом сезоне Протас в 23 матчах набрал 14 очков.

Благодаря этому успеху «Вашингтон» поднялся на 7-е место в Восточной Конференции. Следующий поединок на своей площадке «Кэпиталз» проведут 27 ноября против «Виннипега».