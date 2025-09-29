Игорь Цыбулько: беспилотная техника лучше интегрируется в любую городскую инфраструктуру

Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:

Коллега затронул правильный вопрос. Продавать то, что сегодня нужно. Поэтому основной акцент, который мы сегодня делаем со стороны Министерства, мы смотрим на то, чтобы найти ту продукцию, которая нужна потребителю. А что это дает? Вот те же выставки, которые сегодня проходят, «ИННОПРОМ», я был, я видел, и уже на таких выставочных мероприятиях понятно, к какой продукции сегодня стремится потребитель. Потому что есть заинтересованность, люди приходят, люди узнают, люди понимают. Плюс мы анализируем.

Алена Сырова, СТВ:

Мы просто говорим о том, что беспилотные трамваи, вот это вот все... А что нужно людям?

Игорь Цыбулько:

Беспилотная техника сегодня действительно преимущественная, потому что она, во-первых, более наукоемкая, она лучше интегрируется в любую инфраструктуру городскую.

Кирилл Казаков, СТВ:

Она экономит зарплату, которую не тратят на водителя.

Игорь Цыбулько:

Она экономит не зарплаты, которые направлены на водителя, она в первую очередь экономит все-таки на инфраструктуре, на ее обслуживании – это существенно. Когда мы говорим о том, что, опять же, любого водителя нужно обучить, его нужно потом доучивать. Здесь разработан беспилотный агрегат, он вышел на линию, он работает. Все, дальше мы уже его совершенствуем путем того, что подключаются научные институты, Академия наук, дорабатывают что-то, программные обеспечения развиваются современные, и тем самым мы устраняем те ошибки, которые может допустить человечек. Вот и все. То есть мы сделаем жизнь людей качественной и лучше за счет этого.

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