В Бресте подвели итоги IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов

Итоги подводили в пяти номинациях: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. На суд жюри представили около 50 кинолент в различных жанрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестский фестиваль вернулся в график кинематографистов и любителей кино после 13-летнего перерыва. Форум проводится раз в два года и представляет собой своеобразный творческий отчет перед зрителями. На протяжении пяти дней лучшие представители индустрии кино Беларуси и России не только оценивали представленные работы, но и обсуждали развитие отечественного кино.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Естественно, мы должны производить такое кино, которое будет интересно и россиянам в том числе, и будет продаваться на российских рынках в том числе. Поэтому мы должны обязательно осваивать новые для себя рынки, чем мы и занимаемся сейчас.

Поэтому сотрудничество будет самое плотное, самое плодотворное, потому как нам есть чему поучиться у россиян, но нам есть что показать россиянам в том числе, потому как традиции нашего белорусского кино, они все-таки остались, как ни крути. И белорусское кино всегда славилось хорошим, добрым, искренним кино про людей.