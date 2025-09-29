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В Бресте подвели итоги IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов

29 сентября 2025 18:55
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В Бресте назвали победителей IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов.

Итоги подводили в пяти номинациях: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. На суд жюри представили около 50 кинолент в различных жанрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте подвели итоги IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов-2

Брестский фестиваль вернулся в график кинематографистов и любителей кино после 13-летнего перерыва. Форум проводится раз в два года и представляет собой своеобразный творческий отчет перед зрителями. На протяжении пяти дней лучшие представители индустрии кино Беларуси и России не только оценивали представленные работы, но и обсуждали развитие отечественного кино.

В Бресте подвели итоги IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Естественно, мы должны производить такое кино, которое будет интересно и россиянам в том числе, и будет продаваться на российских рынках в том числе. Поэтому мы должны обязательно осваивать новые для себя рынки, чем мы и занимаемся сейчас. 

Поэтому сотрудничество будет самое плотное, самое плодотворное, потому как нам есть чему поучиться у россиян, но нам есть что показать россиянам в том числе, потому как традиции нашего белорусского кино, они все-таки остались, как ни крути. И белорусское кино всегда славилось хорошим, добрым, искренним кино про людей. 

В Бресте подвели итоги IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов-6

Победители и лауреаты кинофестиваля получили дипломы и заветные статуэтки. Автором главного приза в форме парящего аиста стал лауреат государственной премии Беларуси Александр Дранец. Завершился фестиваль показом фильма обладателя Гран-при «Лучший игровой фильм».

# Кино # Фестиваль # Руслан Чернецкий

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