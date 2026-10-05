Новости по тегу #Искусственный интеллект

Вашингтон жестко берет под контроль сферу нейросетей, переводя технологическую конкуренцию в плоскость национальной безопасности.
В конце сентября Трамп подписал указ, обязывающий американские государственные ведомства использовать термин «суперинтеллект».
Свои идеи защищали 40 лучших студенческих коллективов и молодых разработчиков со всей страны.
В Беларуси началась активная подготовка законодательной базы для внедрения беспилотного транспорта. Так что уже через два-три года по улицам городов могут побежать трамваи без вагоновожатых. Доверитесь такому транспорту?
На самом деле нейросеть никого не пытается обмануть. У ИИ – своя цифровая логика. Она не ищет точный ответ в памяти, а вычисляет, какое слово или пиксель логически продолжат цепочку.
Более 1 300 пользователей фитнес-приложения публиковали тренировки с американских военных объектов на Ближнем Востоке. Многие аккаунты были привязаны к реальным именам. Маршруты показывали не спортивный азарт, а географию службы.
«Медиа сообщают следующее, цитирую, Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайских разработок в сфере ИИ, иначе их исключат из Коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам».
Созданный алгоритм в реальном времени обрабатывает десятки параметров – от пассажиропотока и пробок до погоды и времени суток. Система самостоятельно формирует оптимальные маршруты, распределяет транспорт по линиям и определяет наиболее удачные места для установки зарядных станций.
«Более 90% наших выпускников – это не чистые программисты».
«Главное – в погоне за искусственным интеллектом не потерять, в первую очередь, свой интеллект», – отметил Сергей Сачко.
В Беларуси готовят изменения в закон «О защите персональных данных», которые напрямую коснутся применения искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект применяется в диагностике. Он применяется при проведении хирургических операций. В стоматологии конкретно для чтения цифровых снимков при планировании лечения».
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