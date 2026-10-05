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Новости по тегу #Искусственный интеллект

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США
05 октября 2026 06:45

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США

Илон Маск призвал заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект»
04 октября 2026 14:53

Илон Маск призвал заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект»

В Минске презентовали стартапы на основе искусственного интеллекта
04 октября 2026 13:38

В Минске презентовали стартапы на основе искусственного интеллекта

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик
14 сентября 2026 20:20

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах
13 сентября 2026 17:21

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны
10 сентября 2026 18:08

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны

США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика
28 августа 2026 17:17

США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика

Белорусские ученые разработали методы ИИ для оптимизации работы электротранспорта
19 августа 2026 05:55

Белорусские ученые разработали методы ИИ для оптимизации работы электротранспорта

Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР
10 августа 2026 17:43

Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР

5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м
09 августа 2026 07:35

5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных
06 августа 2026 17:11

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных

Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач
22 июня 2026 17:05

Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач