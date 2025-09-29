Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как добрались к нам? Вадим Маханько:

Дорога, слава богу, по Беларуси у нас хорошая.

Вадим Маханько:

Это самый лучший сорт для бабки. Александр Осенко:

Селекционер – это творец. Вадим Маханько:

На создание нового сорта уходит 12 лет. Александр Осенко:

Картофель называют нашим вторым белорусским хлебом. Вадим Маханько:

С точки зрения генетики он сложнее, чем человек.

Александр Осенко:

Кто дает названия? Вадим Маханько:

Юлия – сразу понятно, что это белорусский картофель. Александр Осенко:

Белорусов волнует, будет у нас бульба или нет. Вадим Маханько:

А вы думаете, в прошлом году не было?

Вадим Маханько:

Один доброволец 5 лет питался одним картофелем, сбросил 15 кг. Александр Осенко:

Если вы хотите похудеть, рекомендую 5 лет есть одну бульбу. Сбор колорадского жука. Вадим Маханько:

Профессионалы-картофелеводы это не считают проблемой.