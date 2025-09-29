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Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса»

29 сентября 2025 19:05
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса» -2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как добрались к нам? 

Вадим Маханько:
Дорога, слава богу, по Беларуси у нас хорошая.

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса» -4

Вадим Маханько:
Это самый лучший сорт для бабки.

Александр Осенко:
Селекционер – это творец. 

Вадим Маханько:
На создание нового сорта уходит 12 лет.

Александр Осенко:
Картофель называют нашим вторым белорусским хлебом. 

Вадим Маханько:
С точки зрения генетики он сложнее, чем человек.

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса» -6

Александр Осенко:
Кто дает названия?

Вадим Маханько:
Юлия – сразу понятно, что это белорусский картофель.

Александр Осенко:
Белорусов волнует, будет у нас бульба или нет.

Вадим Маханько:
А вы думаете, в прошлом году не было?

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса» -8

Вадим Маханько:
Один доброволец 5 лет питался одним картофелем, сбросил 15 кг.

Александр Осенко:
Если вы хотите похудеть, рекомендую 5 лет есть одну бульбу.

Сбор колорадского жука. 

Вадим Маханько:
Профессионалы-картофелеводы это не считают проблемой.

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса» -10

Александр Осенко:
Ну что, пробуем. Угадали все.

Вадим Маханько:
Мы не угадывали, это опыт уже. 

# Александр Осенко # Вадим Маханько # НАН Беларуси

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