Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как добрались к нам?
Вадим Маханько:
Дорога, слава богу, по Беларуси у нас хорошая.
Вадим Маханько:
Это самый лучший сорт для бабки.
Александр Осенко:
Селекционер – это творец.
Вадим Маханько:
На создание нового сорта уходит 12 лет.
Александр Осенко:
Картофель называют нашим вторым белорусским хлебом.
Вадим Маханько:
С точки зрения генетики он сложнее, чем человек.
Александр Осенко:
Кто дает названия?
Вадим Маханько:
Юлия – сразу понятно, что это белорусский картофель.
Александр Осенко:
Белорусов волнует, будет у нас бульба или нет.
Вадим Маханько:
А вы думаете, в прошлом году не было?
Вадим Маханько:
Один доброволец 5 лет питался одним картофелем, сбросил 15 кг.
Александр Осенко:
Если вы хотите похудеть, рекомендую 5 лет есть одну бульбу.
Сбор колорадского жука.
Вадим Маханько:
Профессионалы-картофелеводы это не считают проблемой.
Александр Осенко:
Ну что, пробуем. Угадали все.
Вадим Маханько:
Мы не угадывали, это опыт уже.