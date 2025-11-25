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Задержанный подросток за подготовку теракта в храме признался в содеянном

25 ноября 2025 12:31
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Задержанный подросток за подготовку теракта в храме признался в содеянном-0

В Калининградской области задержан 17-летний подросток, готовивший теракт в православном храме по указанию украинских кураторов. При задержании он признался в намерении поджечь церковь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Хотел поджечь церковь», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что делает, во время задержания.

Несовершеннолетний общался через Telegram с вербовщиком запрещенной организации, провёл разведку, изготовил самодельные зажигательные устройства и был задержан 22 ноября рядом с храмом. У него изъяли средства для нападения и телефон, использованный для переписки.

Фото: pixabay

# Теракт # Россия

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