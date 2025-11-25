Такая церковь – одна на всю Беларусь! История храма святой великомученицы Варвары в Райце

Суровые стены и стрельчатые окна. Как средневековый замок он возвышается над всей округой и открывает лучшие виды. Лестница словно ведет в небо и настраивает на молитву. Храм святой великомученицы Варвары поражает своей величной архитектурой, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Такая церковь – одна на всю страну! Ее возвел Франтишек Дунин-Раецкий в 1817 году как костел и родовую усыпальницу.

Иерей Алексей Шишкир, настоятель храма святой великомученицы Варвары: Это был значимый богатый род, который имел знакомство с самим Наполеоном. Род Дуниных, который пришел с территории современной России, а Раецкими их начали называть, потому что они начали жить в этом месте. Здесь, в Райце, у них было имение, это имение сохранилось до наших дней. Марыля Верещака (возлюбленная Адама Мицкевича) – это внучка Франтишка Раецкого, сам Адам Мицкевич в соседнем имении написал поэму «Свитязянка».

Каменная лилия. Шедевр замковой готики. Говорят, что сын Раецкого привез блестящую идею из путешествий. Его восхитил храм на острове Святой Елены. Его и решили взять за основу фамильной усыпальницы. Автором проекта стал наш земляк, каменщик Ян Зайка, которого Франтишек Раецкий отправил перенимать опыт прямо на остров Святой Елены. Архитектор вернулся уже с готовыми чертежами, в 1810-м начали воплощать проект в реальность. Жемчужину возвели за 7 лет. Строили крестьяне. Они собирали огромные валуны со всей округи, которые поднимали наверх на кусках льняного полотна. Брутальный кирпич изготавливали на месте, по традиции добавляли для прочности в раствор куриные яйца.

Иерей Алексей Шишкир:

Местные жители говорят, что когда было освящение, торжественное открытие этого костела, заиграл орган, по стене пошла трещина, и вот местные жители начали думать, что архитектор храма ошибся в расчетах, а кто-то увидел даже мистический какой-то знак. Это такая местная легенда, костелом храм просуществовал около 40 лет, в 1863 году он был передан православным, освящается в честь Преображения Господня. Храм был конфискован у семьи Раецких в связи с их каким-то участием в восстании 1863 года. Сохранилась надпись 1817 год – это год окончания строительства храма, в 1925 году ремонтировался.